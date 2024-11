Anmeldung zur Bamberger Kinder-Uni ab sofort möglich

Warum essen wir, was wir essen? Wie vernünftig ist die Phantasie? Und wie sieht die Schule der Zukunft aus? Diese drei Themen können von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern im Alter von 9 bis 12 Jahren an drei Samstagen im Wintersemester 2024/25 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg im Rahmen der Kinder-Uni erforscht werden.

Warum essen wir, was wir essen?

Prof. Dr. Barbara Wittmann, Juniorprofessorin für Europäische Ethnologie mit dem Schwerpunkt immaterielles Kulturerbe, startet am Samstag, 9. November 2024, mit der ersten Vorlesung. Sie beschäftigt sich mit der Frage, warum wir essen, was wir essen und welchen Einfluss die Kultur darauf hat. Deutsches Schnitzel, italienische Pizza, türkischer Döner: Unterschiedliche Gerichte verbinden Menschen mit bestimmten Ländern und Kulturen. Vorurteile sind: Für viele Großeltern ist ein Essen ohne Fleisch keine richtige Mahlzeit. Kinder essen sowieso zu viele Süßigkeiten und Männer zu wenig Gemüse. Aber stimmt das auch und warum ist das so?

Die Veranstaltung findet von 11 bis 12 Uhr im Hörsaal U7/01.05, An der Universität 7, Bamberg statt.

Wie wird das Denken von Vernunft und Phantasie bestimmt?

In der zweiten Vorlesung am Samstag, 16. November 2024, beschäftigen sich die jungen Forscherinnen und Forscher gemeinsam mit Dr. Jens Wimmers, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Philosophie II, mit der Fragestellung, wie vernünftig die Phantasie ist. Ludwig sieht in seinem Zimmer ein Nashorn, mit dem er sich sogar unterhalten kann. Sein Vater hält das für bloße Einbildung. Wer hat recht? Die Vernunft sagt dem Menschen, was richtig und wahr ist. Die Phantasie stellt sich vor, wie schön es wäre, wenn die Wirklichkeit anders ist. Vielleicht sind Phantasie und Vernunft aber gar keine Gegensätze, vielleicht können sie sich sogar gegenseitig helfen. Dieser Vermutung wird in dieser Vorlesung der Kinder-Uni nachgegangen. Dabei regt die Geschichte „Ludwig und das Nashorn“ zu eigenen philosophischen Gedanken an.

Die Veranstaltung findet von 11 bis 12 Uhr im Hörsaal U5/00.24, An der Universität 5, Bamberg statt.

Die Schule der Zukunft gestalten

Die dritte Vorlesung findet am Samstag, 23. November 2024, statt. Prof. Dr. Miriam Hess, Inhaberin des Lehrstuhls für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, und Sarah Dahnen vom Büro für Innovation und Gründung (BIG) möchten mit den Nachwuchsforschenden die Lernwelt von morgen und die Schule der Zukunft gestalten: Wie könnte die Schule im Jahr 2050 aussehen? Welche Rolle spielen dabei die Schülerinnen und Schüler? Gemeinsam werden eigene Ideen entwickelt, wie eine Schule aussehen könnte, in der man gerne lernt und sich wohlfühlt. Ob neue Lernräume, spannende Unterrichtsideen oder digitale Werkzeuge: Die Ideen für die Schule der Zukunft aus der Mitmach-Vorlesung nehmen die Kinder mit nach Hause und können diese anschließend im eigenen Schullalltag weiterdenken.

Die Veranstaltung findet von 11 bis 12 Uhr im Hörsaal U7/01.05, An der Universität 7, Bamberg statt.

Die Kinder-Uni findet in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Oberfranken und deren Zeitungsmarke Fränkischer Tag statt.

Weitere Informationen und Anmeldung ab sofort unter https://www.uni-bamberg.de/kinderuni/