Anja Bergner aus Niederfüllbach erhält Verdienstmedaille

Viel hat nicht gefehlt. Um ein Haar hätte Anja Bergner die offizielle Mitteilung aus dem Büro von Ministerpräsident Markus Söder, dass sie mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet werden soll, im Papiermüll entsorgt: „Ich habe zuerst gedacht, dass das ein Werbebrief ist.“ Weil es keiner war, hat es am Donnerstagabend eine Feierstunde im Landratsamt gegeben. Bei dieser überreichte Landrat Sebastian Straubel die Medaille samt der vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier unterzeichneten Urkunde zum Dank für besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland an Anja Bergner.

In seiner Laudatio würdigte der Landrat die „absolut herausragende Leistung“ von Anja Bergner bei der Betreuung und Pflege ihrer behinderten Tochter. Im Jahr 1996 kam Paula auf die Welt – und veränderte das Leben von Anja Bergner und ihrem Ehemann Michael von Grund auf. Zwar bringt ihre Behinderung für Paula gravierende Einschränkungen im Alltag mit sich, aber davon lassen sich die Bergners nicht aufhalten. Ob mit Vater Michael auf dem speziell umgebauten Fahrrad im Ort, als treuer Fan des HSC Coburg oder bei vielen Veranstaltungen im Niederfüllbacher Dorfleben: Paula ist immer mittendrin. Was im Alltag so unbeschwert ausschaue, beeindrucke ihn sehr, sagte der Landrat: „Wir können uns sicher nicht vorstellen, wie viel Kraft Anja Bergner jeden Tag für die Pflege ihrer Tochter aufbringt.“

Und dennoch findet die Familie Bergner noch den Elan, um sich beim Projekt „Neues Wohnen Coburg“ zu engagieren. Über dieses ist auf der Bertelsdorfer Höhe eine Wohngruppe entstanden, in der junge Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ein Ort, in dem sich heute auch Paula Bergner wohlfühlt. All dieses soziale Engagement im Paket, da war sich Sebastian Straubel sicher, „reicht ohne jeden Zweifel für eine der höchsten Auszeichnungen aus, die es in Deutschland gibt“.

Vorgeschlagen für die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde Anja Bergner von Bastian Büttner. Den Niederfüllbacher Bürgermeister beeindruckt es seit jeher, wie die Bergners mit großer Selbstverständlichkeit ihrer Tochter die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Ort ermöglichen. Sicher gebe es dabei manchmal Momente, die die Familie „an den Rand der Belastbarkeit bringen“, aber genau deshalb seien die Bergners ein Vorbild, erklärte der Bürgermeister: „So wie in diesem Fall sollte Inklusion in unserer Gesellschaft aussehen.“

Sie würde die Verdienstmedaille im liebsten in viele kleine Stücke schneiden, sagte Anja Bergner nach der Überreichung durch Landrat Sebastian Straubel. Denn so könne sie die Medaille an die vielen Eltern weitergeben, die sich Tag für Tag für die Teilhabe ihrer behinderten Kinder am gesellschaftlichen Leben einsetzen.