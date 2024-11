Alphorn, Tuba & Co in Ebermannstadt zum 50. Todestag Erich Kästners

Im Jahr der Tuba hat der Kulturkreis Ebermannstadt den Tubisten der Bamberger Symphoniker, Heiko Triebener, eingeladen. Zusammen mit dem Trio „Vita Sonante“ (Jutta Augustat, Bernd Dehmel und Harald Berghausen). umrahmt er Auszüge aus Erich Kästners Gedichtzyklus „Dreizehn Monate“, an dessen 50. Todestag 2024 erinnert wird. Michael Graul trägt die Gedichte vor.

Wann hört man schon Alphorn mit Tuba, Schäferpfeife, Gemshorn, Trompete, Saxophon, Orgel, Glocken und Klavier zusammen musizieren. Karibisches Flair und Kuhglocken? Alpen in der Südsee und ein Dialog für Dreieinhalb ist musikalisch zu erleben. Dazu wird Erich Kästners Gedichtzyklus „Dreizehn Monate“ vorgelesen. – Dreizehn Monate – gibt es das? Ja gibt es. Und die Alpen mit einem klingenden Gemshorn in der Südsee, ein Gesang der Planeten und dazu auch noch ein Familienausflug mit schmetternder Nachtigall und einer Tuba an der Wiege.

Lassen Sie sich überraschen!

Das Konzert findet bei freiem Eintritt am 10. November um 18 Uhr in der Ev. Emmaus-Kirche in Ebermannstadt statt.