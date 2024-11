Allerheiligen / Allerseelen – Termine der Herz-Jesu-Pfarrei Pegnitz

Die Pfarrei Herz-Jesu Pegnitz lädt zu folgenden Gottesdiensten rund um das Hochfest Allerheiligen sowie zum Friedhofsgang mit Andacht und Gräbersegnung ein.

Am Hochfest Allerheiligen, 1. November 2024 findet das Hochamt mit Pfarrer Nobert Förster um 8:30 Uhr in der Herz-Jesu Kirche statt. Eine Heilige Messe wird an Allerseelen, 2. November 2024 um 18 Uhr in der Marienkirche gefeiert.

Herzliche Einladung ergeht zudem zum Friedhofsgang mit Andacht und Gräbersegnung am Sonntag, 3. November 2024 um 15 Uhr am Neuen Friedhof in Pegnitz. Vor der Friedhofskirche, an den Gräbern und in einer Prozession zum Friedhofskreuz und Priestergrab wird mit Gebeten und Liedern der Verstorbenen gedacht. Der Pfarrgottesdienst um 10:30 Uhr findet an diesem Tag wie gewohnt statt. Die Abendmesse entfällt.