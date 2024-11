Änderungen im Busverkehr im Landkreis Forchheim

Buslinien 222, 226, 229, 234 und 389 – Sperrung der Behringersmühler Straße in Gößweinstein ab 29.10.2024 beendet

Die Straßenbauarbeiten in Gößweinstein in der Behringersmühler Straße (St 2191) im Bereich der Einmündung zur August-Sieghardt-Straße (St 2185) enden bereits am Montag, 28.10.2024. Ab Dienstag, 29.10.2024 verkehren die Buslinien wieder auf dem regulären Linienweg.

Buslinien 220 und 266 – Haltestelle Kauernhofen Mitte

Ab Montag, 04.11.2024, wird die Original-Haltestelle Kauernhofen Mitte zusätzlich zur bestehenden Ersatzhaltestelle in Kauernhofen bedient. Die Original-Haltestelle Kauernhofen Mitte wird nur bei Fahrten, welche in Stichfahrt von bzw. nach Rettern verkehren, bedient. Fahrten, die nicht von bzw. Rettern verkehren, bedienen ausschließlich die Ersatzhaltestelle.

Fahrgäste werden gebeten, auch die Hinweise in der elektronischen Fahrplanauskunft des VGN zu beachten.