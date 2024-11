12 Monate kostenlose Lernunterstützung durch VR-Bank Bamberg-Forchheim

Seit dem Schuljahresstart hat die VR Bank Bamberg-Forchheim ein ganz besonderes Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schüler zu bieten: Ein ganzes Jahr lang können sich Schüler aller Schulformen ab der 5. Jahrgangsstufe eine „Lernflatrate“ per Lern-App „ubiMaster“ im Wert von 1.788 € zum Nulltarif sichern! Bisher haben bereits mehr 250 Schüler dieses großartige Angebot wahrgenommen! Das Prinzip ist so simpel wie genial. Egal ob nur eine kurze Frage zu den Hausaufgaben oder eine ausführliche Erklärung bei der Prüfungsvorbereitung: Einfach die Aufgabe oder Frage in der ubiMaster-App stellen oder abfotografieren und innerhalb weniger Minuten wird man mit einer Nachhilfelehrkraft per Chat oder Video verbunden, die weiterhilft und zur richtigen Lösung begleitet. Und das ganz ohne Terminvereinbarung und so oft und so lange wie nötig, auch am Wochenende. Das Beste daran: Die VR Bank Bamberg-Forchheim stellt den Zugang zur ubiMaster-App ein komplettes Jahr lang vollkommen kostenfrei zur Verfügung, ohne Abo oder feste Bindung. Jetzt noch besser lernen: Als zusätzlichen Bonus gibt es über die App nun sogar noch einen kostenfreien Zugang zur Lernplattform „kapiert.de“ des Schulbuchverlags Westermann dazu, mit 36.000 interaktiven Übungen, Grafiken und Videos, Online-Zugriff auf relevante Westermann-Lehrbücher, einen Lernmanager-Tool und einen Klassenarbeitstrainer.

Wer kann die ubiMaster-App von der VR Bank Bamberg-Forchheim erhalten? Die Lern-App richtet sich an Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 aller Schulformen oder auch an Azubis (Altersgruppe 10-18 Jahre). Einzige Voraussetzung ist, dass die Schüler ein ebenfalls kostenloses Jugendgirokonto bei der VR Bank Bamberg-Forchheim besitzen oder dieses fix eröffnen.

„Wir freuen uns sehr über die zahlreiche Nutzung in einer so kurzen Zeit“, berichtet Joachim Hausner, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bamberg-Forchheim. „Wir möchten hochwertige Bildung und Chancengleichheit in unserer Region gezielt fördern und laden alle noch unentschlossenen Schüler und Eltern herzlich ein, dieses wertvolle Unterstützungsangebot auszuprobieren!“

Besuchen Sie die Unternehmens-Homepage unter www.vrbank-bafo.de/ubimaster für weitere Informationen und holen Sie sich die kostenlose Lernflatrate!

Informieren Sie sich über unseren kompletten Schulservice unter: https://www.vrbank-bafo.de/ihre-bank/engagement/schulservice.html