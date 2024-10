Verkehrsfreigabe für die Ortsdurchfahrt Treppendorf

Landkreis Bamberg investierte rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung der Kreisstraße BA 33

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Treppendorf ist erfolgreich abgeschlossen, und die Strecke ist ab sofort wieder für den Verkehr freigegeben. Der Landkreis Bamberg investierte rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung der Kreisstraße BA 33, die durch Treppendorf verläuft und die Gemeindegebiete Burgebrach und Pommersfelden verbindet.

Die umfassenden Bauarbeiten umfassten eine 750 Meter lange Strecke zwischen der Hans-Thomann-Straße-Nord und dem südlichen Ortsrand. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurde der Straßenbelag erneuert und der unzureichend tragfähige Untergrund ausgetauscht. Zudem wurde die Kreuzung zur Gemeindeverbindungsstraße nach Hirschbrunn und zur Ortsstraße zum Musikhaus neugestaltet, um bessere Sichtverhältnisse und eine optimierte Verkehrsführung zu gewährleisten.

Im Zuge der Modernisierung wurde ein neuer, 1,75 Meter breiter Gehweg in Pflasterbauweise angelegt. Die Verkehrsteilnehmer können sich zudem über barrierefreie Bushaltestellen freuen, die die Zugänglichkeit verbessern. Rinnen und befestigte Seitenstreifen ergänzen die Fahrbahn und sorgen für eine saubere Abgrenzung der Verkehrsflächen.

Die Gesamtinvestitionen für das Projekt, einschließlich der Ortsstraßen und des Oberflächenwasserkanals, belaufen sich auf etwa 3 Millionen Euro. Der Landkreis Bamberg trug die Kosten für den Ausbau der Kreisstraße und beteiligte sich anteilig an der Neugestaltung der Kreuzung sowie an der Anbindung an das Entwässerungssystem des Marktes Burgebrach.

Die Fertigstellung der Baumaßnahmen markiert einen wichtigen Meilenstein für Treppendorf. Der Landkreis Bamberg bedankt sich bei den Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Bauzeit und freut sich, dass die modernisierte Ortsdurchfahrt nun wieder uneingeschränkt genutzt werden kann.