Streuobstmarkt in Bad Staffelstein bot viele Entdeckungen

Der Reichtum und die Vielfalt der regionalen Streuobstkultur lockte zahlreiche Besucher zum Streuobstmarkt in Bad Staffelstein. Rund um die Außenstelle des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Coburg-Kulmbach in der Bärengasse präsentierten Direktvermarkter aus den Landkreisen Coburg und Lichtenfels ihre Produkte. Der Markt bot eine breite Palette an frischen und verarbeiteten Streuobstprodukten, darunter aromatisches Obst, Fruchtaufstriche, Gelees, Säfte, Liköre und vieles mehr. Besucher hatten die Möglichkeit, die Vielfalt regionaler Erzeugnisse kennenzulernen und regional hergestellte Produkte zu kaufen. Darüber hinaus erhielten sie wertvolle Einblicke in die heimische Obstverarbeitung.

Apfelsorten bestimmen und Lebensmittel fermentieren

Im Amtsgebäude des AELF Coburg-Kulmbach konnten Besucher die Apfelsorte ihre heimischen Produkte von Pomologe Frank Schelhorn bestimmen lassen. Dieses Angebot nutzten viele Besucher, um mehr über die Äpfel im eigenen Garten zu erfahren. Darüber hinaus führte Monika Gerner am Nachmittag bei zwei Kochvorführungen in die Kunst des Fermentierens ein und informierte über die gesundheitlichen Vorteile fermentierter Lebensmittel. Die Besucher durften die hergestellten Produkte selbstverständlich auch verkosten.

Nicht nur deswegen stießen die Vorführungen auf großes Interesse. Abgesehen vom klassischen Sauerkraut können z. B. auch Äpfel fermentiert werden, um deren Haltbarkeit zu verlängern. Ein besonders schmackhaftes Rezept der Ernährungsfachfrau ist der „Apfeltraum im Glas“ (s. Rezept).

Der Streuobstmarkt zeigte erneut, wie wichtig und vielfältig die Streuobstkultur in unserer fränkischen Region ist. Die Veranstaltung trug nicht nur zur Förderung der regionalen Wirtschaft bei, sondern auch zur Bewahrung der traditionellen Anbaumethoden und zur Stärkung der regionalen Identität.

Rezept: Apfeltraum im Glas

Zutaten für 1 Glas (ca. 900 ml):

3 Äpfel

2 Zimtstangen

Zutaten für die Salzlake:

1 l Wasser

2 TL Salz

Äpfel in dünne Scheiben schneiden, zusammen mit den Zimtstangen in ein Glas geben und mit Salzlake bedecken. Dabei darauf achten, dass das Obst im Glas vollständig mit Flüssigkeit bedeckt ist, da sich sonst Schimmel bilden kann. Nach dem Einfüllen das Glas nicht verschließen, sondern den Deckel beschweren (z.B. mit einem kleinen, wassergefüllten Glas) und das Gärgut zunächst ca. 5 Tage bei Zimmertemperatur gären lassen. Danach das Glas fest verschließen und im Kühlschrank aufbewahren.