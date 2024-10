Der ASV Hollfeld 1900 e.V. lädt zum Schafkopfrennen am Reformationstag ein. Datum: 31. Oktober 2024 Uhrzeit: Beginn 20 Uhr, Einlass…

Beliebter Textilfilialist expandiert weiter Am 26. Oktober 2024 heißt Ernsting’s family seine Kundschaft zur großen Neueröffnung in der neuen Filiale…

Ernsting’s family feiert am 26. Oktober Neueröffnung in Hollfeld

Neubau des MINT-Gebäudes in Hollfeld schreitet voran

„Voll im Zeitplan“ Mit Vollgas in Richtung Zukunft – so lautet das Motto an der Gesamtschule Hollfeld. Dort entsteht gerade…