RathausReport der Stadt Erlangen vom 30. Oktober 2024

Neues Verkehrskonzept will Fußgänger stärken

Verkehrskonzepte für den motorisierten Verkehr, den ÖPNV oder Radverkehr sind allgegenwärtig. Fußgängerinnen und Fußgänger kommen darin bisher kaum vor. Das will die Stadt ändern. Denn Fußverkehr ist eine umweltfreundliche und gesunde Form der Fortbewegung, die weder Energie noch Treibstoff verbraucht und keine Emissionen verursacht. Städte, die fußgängerfreundlich gestaltet sind, bieten eine höhere Lebensqualität, sind attraktiver und unterstützen den lokalen Handel. Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, haben eine stärkere Verbindung zu ihrer Umgebung und nehmen Einzelhandelsangebote besser wahr.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, lokalen Expertinnen und Experten, Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung soll in den nächsten zwei Jahren ein Konzept erarbeitet werden, das die Sicherheit und Attraktivität des Zufußgehens in allen Stadtteilen erhöht. Dazu sind die Menschen in Erlangen zunächst aufgefordert, in einem online-Beteiligungsverfahren aktiv mitzuwirken. Ab sofort bis Dienstag, 10. Dezember, können Interessierte unter www.geodaten.erlangen.de/fussverkehrskonzept/ ihre Einschätzungen zur aktuellen Situation für den Fußverkehr sowie Wünsche und Ideen zur Verbesserung einbringen.

In einer zentralen Auftaktveranstaltung am Dienstag, 5. November, um 18:30 Uhr im Saal des Gemeindehauses b11 (Bayreuther Straße 11) werden die Planerinnen und Planer über Ziele, Inhalte und den vorgesehenen Prozess informieren. Auch werden Hinweise zur Fußverkehrssituation entgegengenommen und die Erwartungen der Teilnehmenden zu dem Thema diskutiert.

Im Rahmen des Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplanes (VEP) 2030 hat sich die Stadt Erlangen dazu bekannt, den Fußverkehr als wichtigen Faktor für die Klima- und Verkehrswende zu fördern. Der Anteil des Fußverkehrs am Gesamtverkehr für das gesamte Stadtgebiet soll bis 2030 deutlich erhöht werden (Modal Split). Nach aktuellen Erfahrungen anderer Städte hat der Fußverkehr im Rahmen der Corona-Maßnahmen bereits zugenommen, dieser Trend soll fortgesetzt und verstärkt werden. Das Konzept soll dazu beitragen, die Defizite auf den wichtigen Achsen gebündelt und effizient anzugehen. Allem voran Sicherheitsdefizite u.a. auf Schulwegen sollen im Fokus stehen. Nicht zuletzt werden auch Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung im Rahmen des Konzeptes genauer untersucht. Außerdem wird der Fokus in der nächsten Zeit auch auf kostengünstigen, schnell umsetzbaren Lösungen liegen. Größere (bauliche) Maßnahmen sind dann ohnehin eher mittelfristig umsetzbar.

Benefizkonzert für Browary am Samstag

Der Nürnberger Metropolmusikverein gibt zusammen mit der ukrainischen Jazz-Sängerin Viktoria Leléka am Samstag, 2. November, um 19:30 Uhr ein Benefizkonzert für Erlangens Solidarpartnerstadt Browary (Ukraine). Es findet im Katharinensaal im Kreuz+Quer (Bohlenplatz 1) statt.

Mit feinem Gespür bilden Lelékas Kompositionen und Jazz-Bearbeitungen von ukrainischen Volksliedern eine tiefe Verbindung zwischen traditioneller und zeitgenössischer Musik. Leléka schrieb u.a. den Titelsoundtrack für die ukrainische Historienserie „There will be humans“ und wurde in das Buch „111 Gründe, Jazz zu lieben“ von Ralf Dombrowski aufgenommen.

Alle Konzert-Einnahmen kommen Erlangens Solidarpartnerstadt Browary zugute.

Jugendparlament lädt zur 4. Sitzung

Bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Jugendparlaments am Montag, 4. November, ab 18:15 Uhr im Verwaltungsgebäude Schuhstraße 40 (Konferenzraum Erdgeschoss) stehen vor allem zwei Punkte im Mittelpunkt: So soll es um die kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsprodukten an Schulen und die Vorstellung der Internetseite „Qualifiziertes Praktikum“ durch das städtische Bildungsbüro gehen.

Weitere Informationen zum Jugendparlament gibt es im Internet unter www.erlangen.de/jugendparlament.

Haushalt und Stellenplan Themen im Bau- und Werkausschuss

Der Bau- und Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb kommt am Dienstag, 5. November, um 16:15 Uhr, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Sie findet im Kleinen Sitzungssaal im Rathaus (1. OG) statt. Im Mittelpunkt der Tagesordnung steht der Haushalt 2025 samt Stellenplan und Arbeitsprogrammen. Außerdem geht es u.a. auch um die Konkretisierung zur Zuarbeit im Klimahaushalt im Rahmen der Maßnahmen „Klimaneutrale städtische Liegenschaften“ und „Moratorium Kesselersatz“.

Weitere Informationen zu Ausschüssen und Gremien gibt es im Internet unter www.ratsinfo.erlangen.de.

Sportausschuss befasst sich mit Haushalt 2025

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Sportausschusses am Dienstag, 5. November, geht es auch um den Haushalt für das kommende Jahr. Beginn ist um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Weiterhin stehen auch die Gebührenänderung in den Schulsporthallen sowie die Vergabe von Leistungssportmitteln auf der Tagesordnung.

Stadtteilbeirat Anger/Bruck spricht über Schulerweiterung

Die Erweiterung der Max-und-Justine-Elsner-Schule steht unter anderem auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Stadtteilbeirats Anger/Bruck am Dienstag, 5. November. Um 19:00 Uhr beginnt die öffentliche Sitzung im Bürgerzentrum Isar 12 (Isarstraße 12). Außerdem geht es um die Schaffung einer Erstaufnahmeeinrichtung in Bruck, Bauvorhaben im Stadtteil, Bürgeranliegen und anderes mehr.

Sozial- und Gesundheitsausschuss tagt

In seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 6. November, befasst sich der Sozial- und Gesundheitsausschuss unter anderem mit der Abwicklung der Kosten des Mittagessens in Kindertagesstätten. Beginn ist um 16:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses (1. OG). Weitere Themen sind die Änderung der beratenden Gremienstruktur für den Sozial- und Gesundheitsausschuss und den Werkausschuss Erlanger Jobcenter, der Einsatz von Stiftungsmitteln 2025 und der Haushalt des kommenden Jahres.

Kultur- und Freizeitausschuss trifft sich

Der Kultur- und Freizeitausschuss des Stadtrats kommt am Mittwoch, 6. November, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Sie findet um 16:00 Uhr im Rathaus (1. OG, Kleiner Sitzungssaal) statt. Themen sind der Haushalt 2025 samt den geplanten Arbeitsprogrammen der Fachämter, verschiedene Förderverträge, der Abschluss des Beteiligungsprozesses für die StadtteilSchule Büchenbach-Nord und anderes mehr.

Werkausschuss Jobcenter am Mittwoch

Der Werkausschuss Erlanger Jobcenter trifft sich am Mittwoch, 6. November, um 16:30 Uhr im Rathaus (1. OG, Ratssaal) zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Eingliederungsbericht 2023 des kommunalen Jobcenters und eine Änderung der beratenden Gremienstruktur für den Sozial- und Gesundheitsausschuss und den Werkausschuss Jobcenter.

Stadteilbeirat Süd kommt in der Otfried-Preußler-Schule zusammen

Bei der nächsten Sitzung des Stadtteilbeirates Süd stehen am Donnerstag, 7. November, mehrere Punkte auf der Tagesordnung. Beginn ist um 19:30 Uhr in der Otfried-Preußler-Schule (Stintzingstraße 22). Es gibt unter anderem Informationen zur Schaffung einer Erstaufnahmeeinrichtung in Bruck sowie zu Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Stadt und Universität und zur Entwicklung des Siemens-Campus. Des Weiteren wird der Planungsstand der Radschnellverbindung Erlangen-Nürnberg präsentiert.

Lange Zeile im November gesperrt

Die Lange Zeile (Sieglitzhof) ist von Montag, 4. November, bis voraussichtlich Freitag, 29. November, gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Sieglitzhofer Straße und Im Heuschlag. Die Erlanger Stadtwerke führen dort Instandsetzungsarbeiten an der Fernwärmeleitung durch. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren. Die Buslinien 284, 294, 294S und N28 werden über Im Heuschlag, Steinknöck und Eskilstunastraße umgeleitet.

Badstraße gesperrt

Die Badstraße (Erlangen-Süd) ist von Montag, 4. November, bis voraussichtlich Freitag, 29. November, gesperrt. Betroffen ist der Bereich auf Höhe Hausnummer 33 zwischen den Einmündungen Gebbert- und Österreicher Straße. Dort ist, wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, eine Baukranstellung bzw. Baustelleineinrichtungsfläche nötig. Fußgänger können die Arbeitsstelle über die südliche Gehwegseite passieren.

Straße Lannersberg gesperrt

Die Straße Lannersberg in Tennenlohe ist von Montag, 4. November, bis voraussichtlich Freitag, 15. November, gesperrt. Betroffen ist, so informiert das Referat für Planen und Bauen der Stadt, der Bereich auf Höhe Hausnummer 3. Der Grund sind Hausanschlussarbeiten der Erlanger Stadtwerke. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Kanalschachtsanierungen in der Tolnaer Straße

Die Tolnaer Straße in Frauenaurach ist von Montag, 4. November, bis voraussichtlich Freitag, 29. November, gesperrt. Dort finden Kanalschachtsanierungen statt. Wie das Referat für Planen und Bauen der Stadt mitteilt, ist der Bereich zwischen Fünfkirchener und Heerfleckenstraße betroffen.