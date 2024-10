Keila Coolbet an Halloween zu Gast in „Freak City“ Bamberg

An diesem Donnerstag steht für die Bamberg Baskets der dritte Spieltag in der European North Basketball League auf dem Programm. Nach dem Heimspiel gegen Bukarest und dem Gastspiel in Bristol empfängt man diesmal das Team von Keila Coolbet in Freak City. Mit einem Sieg gegen die Esten könnte die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel ihren dritten Erfolg im dritten Spiel einfahren und so bereits einen kleinen Schritt in Richtung der Playoffs in der ENBL machen.

Rund um das Spiel wird es in der BROSE ARENA verschiedene Halloween Aktionen geben. So zum Beispiel wird es im Rahmen eines Viertelpausenspiels die neuen MB.03 Halloween Basketballschuhe von PUMA zu gewinnen geben. Tip-Off zum Spiel zwischen Bamberg und Keila ist am Donnerstagabend um 20:00 Uhr. Tickets gibt es im Freak City Store unter der Brose Arena, an der Abendkasse oder natürlich auch im Online Ticketshop