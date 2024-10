Jahn Forchheim zu Hause gegen Baiersdorf

Am Samstag, um 14.00h erwartet der Jahn den Baiersdorfer SV zum Nachbarschaftsduell

Der Jahn verlor am vergangenen Wochenende beim FSV-Stadeln mit 2:0. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der man in den Empfangsminuten auch die Möglichkeiten zu einer Führung hatte, diese aber liegen gelassen hat, verlor man nach der Halbzeit, den Faden. Nicht mehr geordnet und viel zu überhastet in den Aktionen, gab man das Spiel aus der Hand und Stadeln konnte im ersten Drittel der zweiten Spielhälfte zweimal netzen.

Jahn-Keeper Niko Jäger parierte sogar noch einen Elfer. Der Jahn erholte sich nicht mehr und verlor verdient gegen einen an diesem Tag guten Gegner. „Leider konnten wir in Stadeln keine Punkte einfahren. Eine Halbzeit auf Sendung reicht leider nicht aus, um etwas zählbares gegen einen Gegner wie Stadeln mitzunehmen. Am Samstag gegen Baiersdorf erwartet uns im Derby keine leichte Aufgabe gegen einen angeschlagenen Gegner. Hierzu ist über die komplette Spielzeit eine reife Leistung notwendig, um einen weiteren Heimsieg einzufahren, was natürlich unser Ziel sein wird. Wir werden gierig sein und müssen in gewissen Momenten in Defensive und Offensive widerstandsfähiger sein als der Gegner. Personell wird es weiterhin das ein oder andere große Fragezeichen geben“, so Holger Denzler vom Jahn.