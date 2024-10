Ehestreit in Heinersreuth löst Polizeieinsatz aus

Kurzwaffen sichergestellt

HEINERSREUTH, LKR. BAYREUTH. In einem Tagespflegeheim in Heinersreuth kam es am Mittwochmorgen zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifen. Ein 85-jähriger Mann war dort nach dem besorgten Anruf seiner Ehefrau kurzzeitig festgenommen worden. Der Rentner führte zwei Kurzwaffen mit sich.

Am Mittwochmorgen kam es vor einer Pflegeeinrichtung in Heinersreuth zu einem größeren Polizeieinsatz. Laut Angabe seiner Ehefrau hatte sich ein 85-jähriger Waffenbesitzer aus dem Landkreis Bayreuth aus zunächst unklaren Gründen mit einem Taxi auf den Weg zum Tagespflegeheim gemacht. Der Mann soll unter anderem einen Revolver und eine Pistole mitgenommen haben.

Vor Ort wurde der 85-Jährige zunächst durch Polizeikräfte widerstandslos festgenommen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Rentner nach einem Ehestreit sein Hab und Gut gepackt hatte, um die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Darunter auch ein Gasrevolver und eine halbautomatische Pistole, die sich legal im Besitz des Mannes befanden. Munition hatte der 85-Jährige nicht dabei. Der Mann gab die Waffen im Anschluss an die Feststellung seiner Personalien freiwillig ab. Zu Straftaten war es nicht gekommen, weshalb der Rentner danach seinen Weg fortsetzen konnte.