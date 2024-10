Dominik Kardinal Duka zu Gast in Kirchenlaibach

Zum Abschluss des Wolfgangsjahres am 31. Oktober wird in der Dreifaltigkeitskirche ein ganz besonderer Gast den Kreis der monatlichen Festprediger krönen. Der Erzbischof em. von Prag, Dominik Kardinal Duka, wird der Pfarreiengemeinschaft einen Besuch abstatten.

Die Diözese feiert seit dem 31. Oktober 2023 ein Jahr des Heiligen Wolfgang, um an die 1100jährige Wiederkehr seines Geburtstages zu erinnern. Auch die Pfarreiengemeinschaft hat sich an diesem Jubeljahr mit der Feier monatlicher Wolfgangstage beteiligt. Am 31. Oktober endet dieses Wolfgangsjahr. Viele namhafte Prediger haben unter den verschiedenen Anrufungen der Wolfgangslitanei die Person, den Glauben und die Botschaft des Heiligen Wolfgangs gepredigt. Am 31. Oktober, 19 Uhr wird der Erzbischof em. von Prag, Dominik Cardinal Duka vom Orden der Prämonstratenser, den Festgottesdienst zelebrieren und in seiner Predig den Heiligen Wolfgang als „Gründer des Bistums Prag“ vorstellen. „Mit Kardinal Duka besucht zum ersten Mal ein Fürst der Kirche unsere Pfarreiengemeinschaft“, so Pfarrer Sven Grillmeier. Nach dem Festgottesdienst besteht im Pfarrheim bei einem kleinen Stehempfang die Möglichkeit mit den Kardinal ins Gespräch zu kommen. Von 18 Uhr bis 18:45 Uhr steht ein Beichtvater in der Beichtkapelle zum Empfang des Bußsakramentes zu Ihrer Verfügung.