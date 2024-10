Die Consumenta geht mit weiteren Highlights in die zweite Hälfte

Zur Halbzeit der 70. Consumenta ziehen die Veranstalter eine erfolgreiche Zwischenbilanz. An den ersten fünf Tagen kamen bereits über 50.000 Besucher in die Messe Nürnberg, um die Angebote der rund 900 Aussteller zu erkunden. Die Consumenta läuft noch bis einschließlich Sonntag, 3. November und bietet auch am Feiertag, 1. November die Möglichkeit zum Messebummel. Für die zweite Hälfte der Herbstferien sind noch einige Highlights geplant: „Car & Style“, „Gin and Friends“ und die „Heimtier Messe“ stehen in den Startlöchern und sorgen für ein vielfältiges Wochenend-Programm.

In neun Hallen bietet die Consumenta mit ihren elf Themenwelten ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Als größter Angebotsbereich beantwortet die ENBAU aktuelle Fragen rund um die Energiewende und liefert passende Produkte und Alternativen, darunter Wärmepumpen, Solarmodule oder Photovoltaikanlagen.

Darüber hinaus gibt es Einrichtungsideen, Bauangebote sowie Lösungen für die Badrenovierung oder für die energetische Sanierung. Während die Erwachsenen sich informieren und beraten lassen, gibt es für Kinder und Jugendliche auf der Consumenta ein buntes Ferienprogramm.

Angebote für Tuning-Freunde und Heimtier-Besitzer Ab Donnerstag verwandelt sich die Halle 3A der Messe Nürnberg in eine Tuning-Garage. Im Rahmen der Car & Style werden hier Tuning-Trends präsentiert und jede Menge getunte Fahrzeuge ausgestellt. Interessierte Besucher und Tuning-Fans können verschiedene Möglichkeiten der Fahrzeugveredelung entdecken.

Die Besucher können sich zur 70. Consumenta auf noch mehr Fahrzeuge verschiedener Marken freuen. Und für den Rückblick in die Vergangenheit präsentiert der ADAC einen Pannenhilfskäfer von 1958.

Ab Freitag ergänzen die Heimtier Messe Nürnberg und das Spirituosen-Event Gin and Friends die Consumenta. Rund 50 Aussteller präsentieren auf der Heimtier Messe in Halle 3 ihre Angebote rund um die beliebtesten Haustiere der Deutschen.

Hunde- und Katzenbesitzer finden Spielzeug, Futter, Nahrungsergänzungsmittel, Accessoires, Leinen und Halsbänder. Außerdem gibt es Einrichtungsstücke für den tierischen Haushalt, wie Decken, Bettchen und Kratzbäume. Darüber hinaus sind Informationen, Hilfestellungen und beispielsweise Heimtier-Versicherungen geboten. Auf der Hundewiese gibt es nützliche Tipps für Hundehalter und andere Heimtierbesitzer. In den Katzenzimmern werden Samtpfoten verschiedener Rassen vorgestellt.

30 Aussteller sind ab Freitag bei der Gin and Friends mit dabei und lassen die Besucher die verschiedenen Nuancen des Trendgetränks verkosten. Im Angebot sind rund 200 Gins sowie verschiedene weitere Spirituosen und dazu passende Lifestyle-Angebote. Bereits am Freitag, 1. November, können die Besucher ganztägig die Gin and Friends besuchen. (Zutritt erst ab 18 Jahren).

Consumenta noch bis 3. November

Die 70. Consumenta findet noch bis einschließlich Sonntag, 3. November in der Messe Nürnberg statt. Informationen und Tickets unter www.consumenta.de