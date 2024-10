Der Bundesparteitag der Partei dieBasis, der am vergangenen Wochenende in Hirschaid stattfand, hat am 25.10. die Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 beschlossen. Auf der mit über 170 Teilnehmern gut besuchten Veranstaltung im Energiepark, die von kontroversen Debatten über die weitere Ausrichtung der Partei bestimmt war, wurden weiterhin Satzungsänderungen beschlossen und das Bundesschiedsgericht neu gewählt.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Ehrungen beim Freundeskreis Ivančna Gorica/Leschnitz des Marktes Hirschaid Im Rahmen eines feierlichen Ehrungsabends im Waldhaus Köttmannsdorf konnten die Gründungsmitglieder des Freundeskreises Ivančna Gorica/Leschnitz durch die Vorstände Stefan Endres… Ordentlicher Bundesparteitag der Partei dieBasis in Hirschaid Vom 25. bis 27. Oktober 2024 findet der 5. Ordentliche Bundesparteitag der Basisdemokratischen Partei Deutschland, kurz dieBasis, im oberfränkischen Hirschaid… Fünfte Auflage der "Wir Bauen"- Baufachmesse in Hirschaid Gehören Sie auch zu den Menschen die Ihren Traum vom wohligen Eigenheim in die Tat umsetzen möchten? Haben Sie daran…