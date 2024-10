BBC Bayreuth trifft auf RASTA Vechta

Nach erstem Saisonsieg am Samstag bei Vechta II noch konstanter auftreten

Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Samstag bei den ART Giants Düsseldorf will der BBC Bayreuth in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A auch das nächste Auswärtsspiel am Samstag, 2. November, um 17 Uhr, bei der zweiten Mannschaft von RASTA Vechta erfolgreich gestalten.

Mit der ersten Mannschaft in der BBL und dem Farmteam in der Pro A hat RASTA Vechta eine einzigartige Präsenz im deutschen Profi-Basketball. Die zweite Mannschaft soll als Bindeglied zwischen dem BBL-Team und der NBBL-Nachwuchstruppe, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft holte, dienen. Fast ein Dutzend Spieler im Kader des Farmteams sind denn auch noch in der NBBL spielberechtigt. Prominente Neuzugänge sind die beiden U18-Europameister Finn Lastring (kam aus Bochum) sowie Supertalent Roy Krupnikas (kam von Asvel Lyon aus Frankreich). Älteste Akteure sind Routinier Kevin Smit und der aus Trier gekommene Neuzugang Marco Bacak. Importspieler sind der aus Luxemburg gekommene US-Forward Dom Sleva und der nachverpflichtete, aus der US-College-Liga gekommene 23-jährige Swingman Luke House

Zielsetzung der Niedersachsen für das Farmteam ist der Klassenerhalt. Bislang ist RASTA Vechta II nach sechs Partien in der Pro A noch sieglos. Am vergangenen Sonntag gab es eine 73:87-Niederlage bei den GIESSEN 46ers. Allerdings zeigte das Farmteam ohne die beiden Big Man Luc van Slooten und Linus Ruf viel Kampfgeist und phasenweise auch richtig guten Basketball. Von einem 23-Punkte-Rückstand erholte man sich und kam drei Minuten vor Schluss bis auf sieben Punkte an den Favoriten heran. Headcoach Hendrik Gruhn erklärte denn auch: „Es war eine sehr gute 2. Halbzeit von uns und insgesamt eine sehr engagierte Leistung“. Die gute Leistung müsse über 40 Minuten verstetigt werden. „Wir werden jetzt alles daran setzen, Samstag gegen Bayreuth den ersten Sieg zu holen. Die Jungs verdienen sich das aufgrund ihrer harten Arbeit und brauchen einen solche Sieg auch für die Moral“, so Hendrik Gruhn.

Der BBC sollte für Samstag also gewarnt sein. Der Bayreuther Headcoach Florian Wedell erklärte im Vorfeld der Partie, dass die Stimmung im Team nach dem ersten Saisonsieg gut sei. „Wir freuen uns sehr und glauben, dass der Befreiungsschlag in Düsseldorf auch nochmal neue Kräfte freisetzen wird. Wir hatten vergangenen Samstag einen sehr starken Start und sind das gesamte Spiel über beisammen geblieben. Düsseldorf schlug dann zurück. Die zweite Hälfte war super-competitive. Im vierten Viertel lief auch einiges gegen uns. Wir haben es geschafft, die Ruhe zu bewahren und in den entscheidenden Phasen die richtigen Plays zu machen. Letztlich stellten wir so den ersten Sasionsieg sicher und darauf sind wir sehr stolz. Vechta II ist ein sehr junges und sehr talentiertes Team, das mit guter Energie und mit gutem Tempo spielt. Vechta II hat großes Potential, einige Jungs haben große Perspektive. Darüber hinaus sind einige Spieler dabei, die zwischen erster und zweiter Mannschaft hin- und herwechseln. So wird bei dem einen oder anderen Spieler auch erst in Richtung Wochenende klar sein, ob er in der BBL oder in der Pro A aufläuft. Wir werden schauen, was da auf uns zukommt“, so der Headcoach über den nächsten Gegner.

„Wir konzentrieren uns aber weiter in erster Linie auf uns selbst, legen jetzt eine gute Trainingswoche hin und schauen, dass wir weiter besser werden. Wir hoffen, aus dem ersten Saisonsieg Selbstbewusstsein ziehen zu können. In der zweiten Halbzeit in Düsseldorf hat man schon gemerkt, dass der Stachel der ersten Saisonniederlagen noch tief saß – auch wenn wir es schon gut einordnen können, gegen wen wir da verloren haben und dass dies alles auf dem Papier kein Drama war. Aber man hat schon gemerkt, dass es angesichts der Situation nicht einfach war, auswärts so ein Spiel gegen eine ebenfalls noch sieglose Mannschaft zu spielen. Wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen und nochmal deutlich konstanter in Vechta auftreten“, kündigt Florian Wedell an.