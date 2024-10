Ultraläufer Hubert Karl zu Gast in Neunkirchen am Brand

SportGruppe Neunkirchen am Brand

Die SG Neunkirchen am Brand hat den wohl beständigsten deutschen Ultraläufer Hubert Karl aus Zeil a. Main erneut für eine Präsentation in Neunkirchen gewinnen können. Diesmal berichtet er über sein Ultralauf-Projekt 66/66/66: Er wollte mit 66 Jahren in 66 Tagen die historische „Route 66“ in den USA joggen. Am 27. März 2024 startete er in Chicago, 60 Tage und knapp 4000 Kilometer später erreichte er – 6 Tage früher als geplant – den Santa Monica Pier bei Los Angeles. Dabei hat er natürlich so einiges erlebt.

Termin: Freitag, den 15.11.2024

Uhrzeit: 18:30 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Ort: Pfarrgemeindehaus Adolph Kolping, Neunkirchen am Brand

Eintritt: 6 Euro

Karten im Vorverkauf bei Naber Moden, Reiseservice Fees, Marktbücherei Neunkirchen am Brand oder Abendkasse.

Weitere Informationen per Mail unter info@sportgruppe-neunkirchen.de und mehr zu Hubert Karl online unter http://hubertkarl.de.