Tradition der Forchheimer Kreisarbeitsgemeinschaft wird fortgesetzt

Eine jahrzehntelange Forchheimer Tradition findet ihre Fortsetzung: Gemeinsam als Kreisarbeitsgemeinschaft organisieren die vor Ort aktiven Wohlfahrtsverbände ASB, AWO, BRK, Caritas, Diakonie und der Kinderschutzbund wieder „Weihnachten für alle“, sammeln Geld- und Sachspenden und verteilen sie an Kinder, deren Familien es finanziell nicht gut geht, und Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren. Erstmals unterstützt in diesem Jahr auch die Lebenshilfe die Aktion.

„Wir freuen uns, dass wir uns in diesem Jahr wieder auf starke Partner bei „Weihnachten für alle“ verlassen können“, so Peter Ehmann, Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft Forchheim und des Caritasverbandes für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim e.V. Bereits seit 1954 spenden beispielsweise die Metzger- und die Bäckerinnung Plätzchen und Backwaren, Würste und einiges Leckeres mehr und bereichern die Weihnachtspäckchen mit handfesten regionalen Erzeugnissen. 2024 sind sie wieder mit dabei.

Benefizkonzert am 1.12. in Forchheim

Auch das beliebte Benefizkonzert ist bereits geplant: Am 1.12. findet das Konzert traditionell in der Klosterkirche St. Anton in Forchheim statt, mit vielen Künstlern in vorweihnachtlicher Atmosphäre und unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Hermann Ulm und Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein. Karten gibt es demnächst im Vorverkauf für 12 Euro bei der Buchhandlung ’s blaue Stäffala, der Buchhandlung Osiander,Forchheim und dem BRK Forchheim (Restkarten an der Abendkasse). Die Erlöse aus den Konzerteinnahmen kommen direkt den Bedürftigen zu Gute.

Spendenaufruf für „Weihnachten für alle 2024″

„Wir bedanken uns jetzt schon herzlich bei allen, die „Weihnachten für alle“ mit ihrer Spende unterstützen“, so Ehmann weiter. Über das Spendenkonto bei der Sparkasse Forchheim, IBAN: DE17 7635 1040 0000 0033 43, BIC: BYLADEM1FOR mit dem Verwendungszweck: Weihnachten für alle 2024 (Kontoinhaber: Landratsamt Forchheim – Kreiskasse) sammelt die Arbeitsgemeinschaft Geld für diesen Zweck. „Die Aktion lebt dabei vom Mitmachen und Weitersagen. Wir brauchen auch 2024 Unterstützung, da sich jährlich mehr Bedürftige für die Aktion anmelden.“ Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach der Höhe der eingegangenen Spenden. Jede Spende zählt deshalb und hilft, Jung und Alt eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten.

Anmeldung von Bedürftigen bis 20. November

Die Aktion „Weihnachten für alle“ kommt auch in diesem Jahr wieder Menschen zugute, deren finanzielle Mittel knapp sind und die in der Stadt oder im Landkreis Forchheim leben. Berechtigt sind Menschen ab 60 Jahren und Familien mit minderjährigen Kindern im Haushalt, deren Einkommen die Höhe der entsprechenden Bürgergeld-Regelsätze + Warm-Miete + 160,- Euro nicht übersteigt. Anmeldungen für Bedürftige können bei den Wohlfahrtsverbänden der Kreisarge der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege für den Landkreis Forchheim (ASB, AWO, BRK, Caritas, Diakonie, Kinderschutzbund) bis zum 20. November abgegeben werden.