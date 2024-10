Stadt und Landkreis Coburg ehrt die Teilnehmer vom Stadtradeln 2024

Das Stadtradeln mit Teilnehmern aus der Stadt und dem Landkreis Coburg schreibt seine Erfolgsgeschichte fort. Mit insgesamt 198.057 erradelten Kilometern haben die 895 Teilnehmer das Vorjahresergebnis aus dem vergangenen Jahr (135.196 Kilometer) noch einmal deutlich übertroffen. Die fleißigsten Radler der Aktion sind bei der Abschlussveranstaltung im Landratsamt von Landrat Sebastian Straubel und Oberbürgermeister Dominik Sauerteig ausgezeichnet worden.

Drei Wochen lang hatten die Bürgerinnen und Bürger aus dem Coburger Land im Sommer Zeit, um mit dem Umstieg vom Auto aufs Rad Kilometer für das Stadtradeln zu sammeln und dabei jede Menge CO2 einzusparen. Los ging die Kilometerjagd bei einer Auftakt-Tour, die am 30. Juni auf rund 60 Kilometern hin und zurück nach Stublang ins Obermaintal führte.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig machte bei der Siegerehrung deutlich, was alleine die Teilnehmer aus dem Stadtgebiet mit ihren knapp 113.000 geradelten Kilometern für die Umwelt erreicht haben: „Damit haben wir 19 Tonnen CO2 eingespart. Das ist eine sehr beeindruckende Leistung.“ Mit Blick auf das „außerordentlich erfreuliche“ Landkreis-Ergebnis von 82.333 erradelten Kilometern verwies Landrat Sebastian Straubel auf das traditionell große Engagement in zwei Landkreisgemeinden beim Stadtradeln: „Dörfles-Esbach und Lautertal liefern sich seit Beginn des Stadtradelns einen intensiven Wettstreit.“ In diesem Jahr gingen die Lautertaler mit 141 Aktiven und 24.361 gefahrenen Kilometern als Sieger hervor und dürfen sich über den Hauptpreis der Kommunen-Wertung freuen: Eine Fahrrad-Abstellanlage, die beim TSV Unterlauter aufgestellt wird und an der sich der Landkreis mit 1000 Euro beteiligt.

Stadtradeln 2024 – die Ergebnisse

Landkreis Coburg

Einzelwertung: 1. Sigrid Brunner (Überparteiliche Radelgemeinschaft Lautertal) 2272 Kilometer; 2. Thomas Seeger (Offenes Team Landkreis Coburg) 1658; 3. Klaus Frenzel (DAV Neustadt) 1651.

Kommunenwertung: 1. Lautertal (24.361 Kilometer; 141 Aktive; 5,35 Kilometer/Einwohner); 2. Grub am Forst (10.119; 30; 3,66); 3. Dörfles-Esbach (10.654; 74; 3,24).

Wertung Kindertagesstätten: 1. Kindergarten „Klecks“ Lautertal (49 Aktive; 4608 Kilometer); 2. Kindergarten „Sonnenschein“ Lautertal (22; 2289).

Wertung Schulen: 1. Staatliche Realschule Coburg II (33 Aktive; 6676 Kilometer); 2. Arnold-Gymnasium Neustadt (29; 2724); 3. Emil-Fischer-Grundschule Dörfles-Esbach (27; 2631).

Stadt Coburg

Einzelwertung: 1. Norbert Paul (Team CORA) 2599 Kilometer; 2. Stephan Körber (Team CORA) 2340; 3. Thomas Müller 1968.

Wertung Schulen: 1. Gymnasium Albertinum (84 Aktive; 12.041 Kilometer), 2. Gymnasium Casimirianum (46; 9348), 3. Hochschule Coburg (51; 8997)