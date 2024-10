Röthelheimbad & Westbad in Erlangen: Events und Öffnungszeiten in den Herbstferien

Die Öffnungszeiten der Erlanger Bäder während der Herbstferien

Besonderer Badespaß beim Candle-Light-Schwimmen mit Livemusik

Das Röthelheimbad behält die normalen Öffnungszeiten bei. An Allerheiligen am 1. November ist das Bad, wie an Feiertagen üblich, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Westbad ist am Montag, Dienstag und Mittwoch, 28. bis 30. Oktober, von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 31. Oktober, ist das Bad ab 17.30 Uhr geschlossen. Von 19 bis 21 Uhr wird ein romantisches Candle-Light-Schwimmen mit Livemusik veranstaltet. Tickets gibt es an den Bäderkassen. Am Freitag, Samstag und Sonntag ist das Westbad von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Frühschwimmzeiten am Montag, Mittwoch und Freitag entfallen in der Ferienwoche.