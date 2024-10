Königsproklamation bringt neue Regenten beim Schützenverein Eintracht Eggolsheim hervor

Am Samstag, den 28.09.2024, hielt der Schützenverein Eintracht Eggolsheim seine traditionelle Königsproklamation mit Ehrung der neuen Vereinsmeister ab.

In den zwei vorherigen Wochen stand für alle Mitglieder einer der wichtigsten sportlichen Höhepunkte im Schützenkalender auf dem Programm. Jeweils am Trainingsmittwoch konnte der Königsschuss abgegeben werden und die Vereinsmeisterschaft (40 Schuss) geschossen werden. Das Schützenheim am Sportfeld, von Heimwärtin Marion Schwarzmann & Co. liebevoll herbstlich dekoriert, bot den perfekten Ort um die Veranstaltung abzuhalten. Pünktlich um 18:30 Uhr begrüßte die 2. Vorständin Daniela Schwarzmann zusammen mit 2. Schützenmeister Florian Herbst die zahlreichen Ehrenmitglieder und Anwesenden. Das Moderatorenduo, welches in Abwesenheit des 1. Vorstandes durch die Veranstaltung führte, schritt sogleich zur Tat und begann mit der Ehrung von Jungschütze Bastian Trummer, welcher als Jugendkönig der Jahrgangsmeisterschaft 2024 auf Gauebene ausgezeichnet wurde, da dieser aufgrund von terminlichen Überschneidungen nur kurz vor Ort weilte.

Bevor der offizielle Teil so richtig startete, stärkten sich die Vereinsmitglieder mit einem leckeren Schnitzel oder einer vegetarischen Lasagne, welche von Vereinsmitglied Markus Huberth zubereitet wurde. Nach dem Festmahl war es so weit und den erfolgreichen Mitgliedern der vergangenen Gau- und Bezirksmeisterschaften wurde die jeweiligen Urkunden und Anerkennungen überreicht (wir berichteten). Besonders hervorzuheben sind hier unsere Jungschützen sowie unsere erfolgreichen Seniorenschützen.

Besondere sportliche Ehrungen

Florian Herbst wurde als bester Bezirksligaschütze mit der Luftpistole in der Saison 2023/-24 ausgezeichnet. Mit einem Rundenschnitt von 364,44 Ringen durfte er freudestrahlend eine Urkunde sowie Goldmedaille des Schützenbezirks Oberfranken entgegennehmen. Thomas Kohlmann wurde als zweitbester Gauoberligaschütze mit dem Luftgewehr in der Saison 2023/-24 ausgezeichnet. Mit einem Rundenschnitt von 381,86 Ringen nahm auch er seine Urkunde des Schützengaus Oberfranken-West entgegen.

Als Verschnaufspause folgte nun die Entthronisierung der Könige des vergangenen Jahres. Ein letzter musikalisch inszenierter Einlauf von Schützenkönig Thomas Kohlmann, Schützenkönigin Bettina Stähr (vertreten durch Vizekönigin Ingrid Wagner), und Jugendkönigin Hanna Höfer endete mit der Abnahme der Königsutensilien. Der Verein bedankte sich nochmals für eine gelungene Königsfeier und für die rege Teilnahme an zahlreichen repräsentativen Terminen.

Im weiteren Ablauf folgten die Ehrungen der neuen Vereinsmeister. Bei der Luftgewehr-Jugend hatte Hanna Höfer mit 332 Ringen die Nase vor Emilia Sommer mit 309 geschossenen Ringen. Bei den Luftgewehr-Damen freute sich Katharina Schlund über den Titel der Vereinsmeisterin, im ersten Anlauf in der Damenklasse ließ sie mit 374 Ringen keine Konkurrenz zu und verwies die 2. Vorständin Daniela Schwarzmann (345 Ringe) auf Platz zwei. Bei den LG-Auflage Schützen (30 Schuss in Zehntelwertung) sicherte sich Reinhard Kraus mit 312,2 Ringen den Titel vor Hermann Haag (306,5 Ringen). Ehrenmitglied und Ehrenschützenmeister Andreas Rickert machte mit glatten 300,0 Ringen das Trio komplett.

Historisches bahnte sich in der Disziplin Luftpistole an: Aus einem starken Teilnehmerfeld konnte sich Florian Herbst zum fünften Mal (!) in Folge (2018-2024; während Corona wurde keine VM ausgetragen) als Vereinsmeister küren. Mit starken 362 Ringen verwies er den amtierenden 1. Vorstand Stefan Hartmann (350 Ringe) auf Platz 2 sowie Ehrenvorstand Jürgen Schwarzmann (344 Ringe) auf Platz 3.

Nicht weniger spannend wurde es bei den Luftgewehrschützen. Der amtierende 1. Schützenmeister Thomas Kohlmann wollte es seinem Vize-Amtskollegen gleichtun und seine ebenfalls historische Siegesserie in der Vereinsmeisterschaft fortsetzen, doch ein Mannschaftskollege aus der „Ersten“ machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Neuer Vereinsmeister in der Schützenklasse mit dem Luftgewehr ist Andreas Schleifer. Mit 374 Ringen verwies er Ehrenvorstand Jürgen Schwarzmann (370 Ringe) auf Platz 2 und den oben genannten 1. Schützenmeister Thomas Kohlmann (368 Ringe) auf Platz 3.

Mit der Verleihung des Gertrud-Funk-Wanderpokals (max. 5 Schuss, bester Teiler zählt) bog die Veranstaltung auf die Zielgerade ein. Zum ersten Mal seit 2 Jahren konnte hier kein Auflage-Schütze sich den Titel sichern. Dies gelang Nachwuchstalent Katharina Schlund (23,7 Teiler) vor Julian Kopp (58,1 Teiler) und Georg Orth (83,9 Teiler).

Höhepunkt des Abends: Proklamation der neuen Schützenkönige

Als erstes verkündete 2. Vorständin Daniela Schwarzmann die neue Jugendkönigin Emilia Sommer. Sie konnte sich mit einem 690,7 Teiler den Titel vor Hanna Höfer (798,8 Teiler) und Andreas Höfer sichern.

Bei der Proklamation der neuen Damenkönigin gab es die nächste Überraschung. Petra Hofmann sicherte sich die Königswürde mit einem sehr guten 116,6 Teiler und verwies Katharina Schlund (456,0 Teiler) und Isabell Schmidt (542,1 Teiler) auf die Nebenplätze. Bei der neuen Königin war die Freude enorm, hatte Sie doch ihr Glück die letzten 10 Jahre schon vergeblich versucht.

Bevor nun alle Freudendämme brachen, wurde es noch einmal so richtig spannend, denn es stand die Proklamation des neuen Schützenkönigs noch bevor. Ein völlig überraschter Auflageschütze Hermann Haag wurde mit einem 100,8 Teiler als neuer Würdenträger ausgerufen. Den Vizetitel sicherte sich Florian Herbst (175,6 Teiler) und Thomas Kügel (206,5) komplettiert das Siegertrio.

Nun gab es kein Halten mehr und es folgte ausgelassener Jubel (besonders bei der Königin) und tosender Applaus der Untertanen. Der anschließende Königstanz leitete den gemütlichen Teil des Abends ein, welcher in heiterer Atmosphäre beendet wurde.