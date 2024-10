Kinderführung „Nachts im Schloss“ in Bayreuth

Am Freitag, 8. November, von 17.30 bis 19 Uhr, laden das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bayreuth sowie die Schlösser- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage zu einer Kinderführung durch das Neue Schloss unter dem Motto „Nachts im Schloss“ ein. Eigentlich ist das Neue Schloss abends geschlossen. Aber bei der Führung darf es mit der Taschenlampe erkundet werden. Nach dem Rundgang basteln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch eine Fackellaterne, die sie mit nach Hause nehmen dürfen. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren. Anmeldungen werden an der Museumskasse im Neuen Schloss, Ludwigstraße 21, entgegengenommen.

Anmeldescheine können vorab auf dem Familien-Portal der Stadt unter www.familien-in-bayreuth.de heruntergeladen und ausgedruckt werden. Dort finden sich auch weitere Informationen zu der Veranstaltung. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Kind und ist bei der Anmeldung zu zahlen. Anmeldeschluss ist Montag, 4. November.