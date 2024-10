Jugendarbeit der Pfarrei St. Josef Buckenhofen ausgezeichnet

Gottesdienste in St. Josef Buckenhofen und Hl. Dreikönig Burk

Die Gottesdienstordnung in St. Josef Buckenhofen und Heilig Dreikönig Burk vom 19.10. bis 25.10.24

Kirchweih in Burk und Firmung in Buckenhofen In dieser und der kommenden Woche erwartet die Pfarrgemeinden St. Josef Buckenhofen und…