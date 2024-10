Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaften ehren zehn verdiente Ausbilder in Bayreuth

Sie haben sich in den vergangenen Jahren für die Ausbildung des Handwerkernachwuchses stark gemacht. Deshalb wurden jetzt zehn Handwerksmeister aus Oberfranken vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie als „verdiente Ausbilder“ ausgezeichnet. „Sie spielen eine Hauptrolle, wenn es darum geht, Nachwuchs für das Handwerk zu gewinnen und zu begeistern – und sind somit echte Vorbilder. Deshalb erhalten Sie heute die Urkunde, die sie als verdiente Ausbilder erkennbar macht“, so HWKPräsident Matthias Graßmann bei der Feierstunde, die die Handwerkskammer für Oberfranken im Auftrag des bayerischen Wirtschaftsministeriums durchführte. Unter den Geehrten war auch Wolfram Dieter aus Bamberg.

Graßmann bezeichnete die Geehrten als Eckpfeiler im System der dualen Ausbildung. Denn der Erfolg jeder Ausbildung, so der HWK-Präsident, sei in erster Linie der Kompetenz und dem Engagement der Verantwortlichen in den einzelnen Betrieben zu verdanken. Ohne deren „anpackende Hände“ und „ansteckende Begeisterung“ wäre die Ausbildungsleistung des Handwerks nicht auf dem heutigen Stand. „Sie sorgen dafür, dass junge Menschen einen ordentlichen Beruf erlernen, schaffen echte Perspektiven für unsere Jugend und investieren dafür in ihren Betrieben viel Zeit und Geld. Zudem kümmern Sie sich nicht nur um die fachlichen Grundlagen, sondern helfen auch, die jungen Leute zu individuellen Persönlichkeiten weiterzuentwickeln“, lobte er die Ausbildungsmeister, die auf Vorschlag der Innungen beziehungsweise der Kreishandwerkerschaften ausgezeichnet werden.

Die Ehrung umfasst aber auch das große ehrenamtliche Engagement der Handwerkerinnen und Handwerker, die vielfach in den berufsbildenden Gremien engagiert sind. „Sie nehmen damit eine Vorbildfunktion ein, wenn es darum geht, die Menschen für das Handwerk zu begeistern“, so Graßmann.

Folgende Betriebsinhaber oder Geschäftsführer wurden ausgezeichnet:

Wolfram Dieter, Bamberg

Rudolf Kotschenreuther, Steinwiesen

Jens Beland, Großheirath

Tobias Gügel, Heroldsbach

Stefan Zocher, Forchheim

Christian Feldker, Marktredwitz

Markus Reingruber, Hof

Ulrich Oßmann, Weißenbrunn

Frank Heuberger, Bayreuth

Bernd Schwarz, Bad Staffelstein

Die Urkunden überreichten Präsident Matthias Graßmann und HWK-Hauptgeschäftsführer Reinhard Bauer zusammen mit den Vorstandsmitgliedern der Kammer.