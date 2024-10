Einladung für alle Kinder zum Vorlesetag in Bamberg

Am 15.11.24 ab 13:00 Uhr laden wir alle Kinder herzlich zum Vorlesetag in die Blaue Frieda, Schützenstraße 2a in Bamberg ein! Wir lesen das Buch „Der Dachs hat heute schlechte Laune“ auf Arabisch und Deutsch vor. Im Anschluss gestalten wir zusammen mit den Kindern ein kreatives Bastelprojekt, das thematisch zur Geschichte passt.

Kommt einfach vorbei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag voller Geschichten, Kreativität und Spaß!

Kontakt für Rückfragen: kontakt@freundstattfremd.de