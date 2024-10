Zwei junge Menschen starteten ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur in Bamberg

Zum 1. September 2024 haben zwei junge Erwachsene ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur und Bildung bei städtischen Einrichtungen in Bamberg begonnen: Theresa Mauer, Stadtbücherei Bamberg, und Hannes Kügel, Städtische Musikschule Bamberg. Sie werden in den kommenden Monaten wertvolle Erfahrungen sammeln, eigene Projekte umsetzen und sich beruflich sowie persönlich orientieren.

Begleitet werden sie dabei von der BAG Spielmobile e.V., dem Träger der Freiwilligendienste Kultur und Bildung in Bayern, der neben der Organisation der Bildungsangebote auch die Einsatzstellen unterstützt.

Im Rahmen ihres Freiwilligendienstes nehmen die jungen Erwachsenen an einer Auftaktveranstaltung in München sowie an vier einwöchigen Seminaren an verschiedenen Orten in Bayern teil, bei denen sie sich mit anderen Freiwilligen austauschen und weiterbilden können.

Ein Freiwilligendienst ist weder ein unbezahltes Ehrenamt noch ein gewöhnliches Praktikum. Vielmehr dient er als Beschäftigung zur beruflichen und persönlichen Orientierung und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, erste berufliche Erfahrungen in kulturellen Einrichtungen zu sammeln. In Bayern engagieren sich jedes Jahr rund 200 Freiwillige im Bereich Kultur und Bildung, verteilt auf etwa 160 Einsatzstellen.

Info

Die Freiwilligendienste Kultur und Bildung werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales unterstützt und gefördert. Weitere Informationen zu den Freiwilligendiensten finden Sie unter:

www.freiwilligendienste-kultur-bildung.de

www.freiwilligendienste-kultur-bildung-bayern.de