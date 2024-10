WunCARD als Zahlungsmittel und Ausweis für die Stadtbücherei Wunsiedel

Ab November führt die Stadtbücherei Wunsiedel die WunCARD als neues Zahlungsmittel und Büchereiausweis ein. Um den Wechsel zu erleichtern, findet am 4. November eine spezielle Umtauschaktion statt. Die Jahresgebühr kann bereits jetzt bequem per SEPA-Lastschriftmandat beglichen werden.

„Die Einführung der WunCARD und des SEPA-Lastschriftmandats in der Stadtbücherei ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung. Damit möchten wir unseren Nutzern einen noch komfortableren Service bieten und den Zugang zu unseren Angeboten vereinfachen“, so Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Die WunCARD wurde im April dieses Jahres als neues Zahlungsmittel in Wunsiedel eingeführt und hat den Wunsiedler Zehner abgelöst. Ab dem 1. November wird die WunCARD nun auch in der Stadtbücherei akzeptiert und dient gleichzeitig als neuer Büchereiausweis.

WunCARD als Büchereiausweis

Jeder Nutzer der Stadtbücherei erhält eine personalisierbare WunCARD, die sowohl in der zugehörigen App als auch auf der Homepage verwaltet werden kann. Da zur Einführung eine Änderung im System notwendig ist, ist ab 04.11. der Online-Zugang in der Franken Onleihe und im Online Bücherkatalog ohne den neuen Ausweis nicht möglich. Jeder der schon eine WunCARD besitzt, kann diese bei der Stadtbücherei als Ausweis hinterlegen lassen.

WunCARD als Zahlungsmittel

Die WunCARD im Scheckkartenformat kann in allen teilnehmenden Geschäften wie eine normale Scheckkarte genutzt werden. Ab November können auch die Gebühren für die Ausleihe von CDs, Tonie-Figuren, DVDs, Tonie-Boxen und Konsolenspielen in der Bücherei mit der WunCARD beglichen werden. Das Restguthaben auf der Karte bleibt erhalten, und falls das Guthaben nicht ausreicht, kann der fehlende Betrag entweder bar oder digital über die App nachgezahlt werden.

SEPA-Lastschriftmandat

Für die Jahresgebühr der Stadtbücherei kann ab sofort ein SEPA-Lastschriftmandat ausgefüllt werden. Mit dieser bequemen Lösung entfällt das Risiko, dass der Online-Zugang gesperrt wird, weil die Gebühr nicht rechtzeitig bezahlt wurde. Insbesondere für reine E-BookLeser, die die Franken-Onleihe nutzen, bietet sich hier der Vorteil, den Weg in die Stadtbücherei zur Zahlung der Jahresgebühr zu sparen und uneingeschränkt digitale Medien auszuleihen.