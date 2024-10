Vortrag in Bayreuth: „Essen in der Kunst“

Am Donnerstag, 7. November, um 17.30 Uhr, nimmt Krystina Steffens Interessierte mit auf eine virtuelle kunsthistorische Reise. Das Essen ist Teil unseres Lebens – wie Liebe, Tod und Geburt. Schon in den Jagdszenen der steinzeitlichen Höhlenmalerei haben wir es mit Motiven aus der Welt des Essens zu tun. Und das zieht sich durch die gesamte Kunstgeschichte! Obst, Gemüse, Marktszenen, Tischgesellschaften, das Letzte Abendmahl – all das ist seit Jahrhunderten auf Bildern zu sehen. Feigen und Kirschen, Fleisch und Brot bringen nicht nur Farbe, Duft und Geräusche auf die Leinwand – dahinter steckt oft auch eine ausgefallene Symbolik. Darüber möchte die Referentin Krystina Steffens mit den Teilnehmenden sprechen. Ein kurzweiliger Abend, an dem es ausschließlich um das Essen in der Kunst geht. Allergien und Kalorien spielen dabei keine Rolle. Um verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 31. Oktober, bei der vhs Bayreuth unter www.vhs-bayreuth.de oder Telefon 0921 50703840 wird gebeten.