Vernissage im „Peterhof“ in Ortspitz war gut besucht

Sicher auch ein Zeichen einer sich wandelnden Zeit in der Gastronomie: waren in den vergangenen 19 Jahren die Ausstellungen der Aktion Kunst & Genuss in der Volksbank Forchheim und in vielen guten Gaststätten im Genießerland rund ums Walberla zuhause, so kommen immer wieder neue kreative Orte hinzu. Erstmalig ist in diesem Jahr die Brennerei Peterhof in Ortspitz dabei, wo die Familie Reichold mit ihrem Verkostungsraum direkt an der Destillerie ein optisch und kulinarisches Kleinod geschaffen hat. Fein ausgewählt durch Tanja Engelke und Kurt Neubauer und begleitet vom Tourismusverein rund ums Walberla, lockten die Keramiken der akademischen Bildhauerin Antje Jakob aus Fürth in den modernen Nischen des ehemaligen Stalles, stilgerecht ausgeleuchtet, zum näheren Hinschauen.

Antje Jakob , Schülerin der Professoren Höpfner und Stöcker an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, hat sich den kleinen Kunstwerken verschrieben. „Spielende Hunde“, „Rotkehlchen“ oder „3 Katzen“, mit äußerster Präzision gibt sie den Tieren einen lebendigen Ausdruck, strahlen sie wohltuende Wärme trotz des manchmal profanen Materials aus. Viele Besucher waren zur Vernissage gekommen, obwohl zeitgleich Evgenia Mehkova im Berg-Gasthof Hötzelein in Regensberg in gleicher Sache unterwegs war. Blumen in leuchtenden Farben, so war ihr Motto.

Die Familie Reichold lud als perfekte Gastgeber zur Abrundung zu Fränkischen Bratwürsten ein, Fred Munker brachte mit seinem Akkordeon dazu die richtige Stimmung mit, um auch mit einem Gläschen der edlen Destillate vom Peterhof auf die Künstlerin anzustoßen. Bis Weihnachten sind die Exponate zu sehen und zu erwerben, die ganze Aktion und die Ausstellungsorte unter www.walberla.de.