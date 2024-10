Spielbericht der SG Burk/Schlaifhausen vom Wochenende

Verdiente Punkteteilung: SG Burk/Schlaifhausen – SC Germania Nürnberg 2:2 (0:0)

In der zu jederzeit spannenden und fairen Begegnung sollte es nach 90. Minuten keinen Sieger geben. Dabei gestalteten beide Teams das Spiel offen und im offenen Schlagabtausch.

Bereits in der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften teilweise sehr gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite setzte Natascha Porzelt den ersten Warnschuss aus spitzem Winkel, der aber am langen Eck vorbeiging (8.). Auf der anderen Seite hatte die SG-Abwehr alle Hände mit der anführenden der Torschützenliste, Ipec Dinc, zu tun. Nachdem ein Schuss von ihr ins Spielfeld zurückprallte, erzielten die Gäste den vermeintlichen Führungstreffer, der jedoch zurecht wegen einer vorangegangenen Abseitsposition zurückgepfiffen wurde (15.). Danach hatte Carina Nögel die große Chance zur Führung, doch auch hier fehlte das Glück im Abschluss (21.). In der Folge traf aber auch der Sportclub aus Nürnberg zweimal das Aluminium. Somit ging es torlos in die Halbzeitpause. Zu Beginn des zweiten Durchgangs spielte sich das Spielgeschehen weitestgehend im Mittelfeld ab, wo sich beide Teams nichts schenkten und leidenschaftlich um jeden Ballgewinn kämpften. So dauerte es bis zur 72. Spielminute, ehe Dinc einen Fehler in der SG-Hintermannschaft eiskalt bestrafte. Danach hatte die SG ihre beste Spielphase und drückte auf den Ausgleich. Zuerst übersah Selina Pelch die in der Mitte freistehende Katharina Bernhard und schloss selbst ab, der Schuss ging am langen Eck vorbei (75.). Kurz darauf machte sie es besser und legte quer auf die mitgelaufene Porzelt, deren Abschluss zu unkonzentriert vergeben wurde (82.). Fast im direkten Gegenzug machte es Dinc besser und bestätigte ihre gute Form durch ihr zweites Tor (84.). Doch auch jetzt gab sich die SG nicht auf und spielte weiter nach vorne. Dies sollte belohnt werden, als sich Lena Harrer auf der linken Seite durchtankte. Bereits im Strafraum angelangt, legte sie zurück auf Pelch, die zum Anschluss traf (87.). Danach verteidigte der SCG mit jeder Spielerin. Doch kurz vor dem Ende gelang noch einmal ein weiter Ball auf Pelch, die beim Herauslaufen ungestüm von Germanias Torfrau abgeräumt wurde. Den berechtigten Elfmeter versenkte, wie in der Vorwoche, Andrea Zöberlein souverän zum umjubelten Ausgleich. Am Ende eine glückliche aber dennoch verdiente Punkteteilung für die SG Burk in einem guten Bezirksligaspiel.