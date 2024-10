Selber Wölfe laden zum Familienspieltag ein

Spielbeginn am Sonntag gegen den ESV Kaufbeuren ist bereits um 15:30 Uhr

Die Selber Wölfe haben den Beginn des Spiels am kommenden Sonntag gegen den ESV Kaufbeuren auf 15:30 Uhr vorverlegt. Mit dieser Maßnahme möchte man vor allem Familien einladen, die Herbstferien in der NETZSCH Arena bei einer packenden EishockeyPartie ausklingen zu lassen.

Familienfreundlicher Spielbeginn

Zum Ende der Herbstferien haben sich die Selber Wölfe in Abstimmung mit dem ESV Kaufbeuren und der DEL2 eine besondere Aktion ausgedacht: Mit der Vorverlegung des Spielbeginns auf 15:30 Uhr möchte man es vor allem Familien ermöglichen, zum Ferienausklang ein packendes Eishockeyspiel in der NETZSCH Arena zu erleben. Zudem wird speziell für diesen Anlass das Bewirtungsangebot um Muffins, Cookies und eine Naschtüte erweitert. Auch über den Familienspieltag hinaus sind Familien sowie die jüngsten Wölfe-Fans sowohl im eigens eingerichteten Familienblock als auch in der übrigen NETZSCH Arena stets herzlich willkommen. So werden über die gesamte Saison hinweg Familientickets zu attraktiven Preisen im Vorverkauf (nicht an den Abendkassen!) angeboten.