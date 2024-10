Polizeibericht Hochfranken vom 29.10.2024

Polizeiinspektion Coburg

Verkehrsunfall – Regelung bei Rotlicht mit grünem Abbiegepfeil missachtet

COBURG. Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Montagnachmittag in der Coburger Straße in Dörfles-Esbach. Der 75-jährige Lenker eines Ford Fiesta übersah den 59-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Lkw. Die Ampel hatte zum Unfallzeitpunkt für den Ford-Fahrer rot gezeigt. Er war wegen des fest angebrachten grünen Abbiegepfeils trotzdem eingefahren und übersah dabei den Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beamte der Coburger Polizeiinspektion haben vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermitteln nun gegen den Unfallverursacher wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit.

Diebstahl mehrerer Baumaterialen – Zeugen gesucht

COBURG. Von einer Baustelle am Max-Böhme-Ring in Coburg entwendeten Unbekannte in der Zeit vom letzten Freitag bis Montag mehrere Baumaterialien. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr bis Montag, 07.30 Uhr haben sich die unbekannten Täter Zutritt zu der Baustelle verschafft. Unter anderem wurden bereits verbaute Kabel abgeschnitten und mitgenommen. Der Entwendungsschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Coburger Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen hat, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Diebe entwenden Tabakwaren und Bargeld

BAD RODACH. In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter Waren und Bargeld aus einem Zigarettenautomaten in der Hennebergstraße in Bad Rodach. Die Diebe schafften es den Automaten mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes zu entriegelten und beschädigten den EC-Kartenschacht. Sie erbeuteten Tabakwaren und Bargeld. Hinweise auf die Zigarettendiebe nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter Tel. 09561/645-0 entgegen.

Polizeiinspektion Kronach

Ohne Führerschein

Kronach – Am vergangenen Dienstag, gegen 03.40 Uhr wurde der Fahrer eines Audis in der Bienenstraße in Kronach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Unumwunden räumte der 54jährige Fahrzeuglenker ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei, da diese bereits rechtskräftig entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die weitere Folge ist die Einleitung eines Strafverfahrens.

Auto beschädigt

Kronach – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Montag, gegen 20.35 Uhr einen PKW, Skoda Karoq, welcher in der Seelmannstraße in Kronach geparkt am Fahrbahnrand stand. Mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand schlug der Täter auf das Fahrzeug ein, so dass mehrere Beulen und Kratzer entstanden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mit Drogen am Steuer

Kronach – Im Rahmen einer polizeilichen Kontrollstelle am vergangenen Samstag in Bereich der Hirtengasse in Kronach fuhr die Fahrerin eines schwarzen VW Polo gegen 15.30 Uhr in selbige ein. Es fiel den Beamten auf, dass die Fahrzeugführerin keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. In weiteren Verlauf mehrten sich die Verdachtsmomente, dass die 55jährige Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Keine Aufzeichnungen der Lenkzeiten

Kronach – Im Rahmen einer Schwerastkontrolle am Montag, gegen 12.30 Uhr im Bereich des Marienplatzes in Kronach wurde der Fahrer eines Kleintransporters, welcher gewerblich unterwegs war, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei musste beanstandet werden, dass der Fahrer nicht die notwendigen Aufzeichnungen bezüglich seiner Lenk- und Ruhezeiten führte. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ist die daraus resultierende Konsequenz.

Auto angefahren

Kronach – Die Fahrerin eines grauen VW Golf parkte am Montag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr ihren PKW auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Kronach. Nach dem die Dame ihre Einkäufe erledigt hatte und zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Golf im Bereich der linken Heckstoßstange angefahren hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

Angriff mit Pfefferspray

Kulmbach – Gestern gegen 16:30 Uhr kam es in der Fritz-Hornschuch-Straße, auf dem Vorplatz des Fritz-Einkaufszentrums, zu einem Vorfall zweier syrischer Männer. Während sich der Geschädigte an der Tatörtlichkeit mit einem Bekannten unterhielt, mischte sich der Täter in das Geschehen ein. Er attackierte seinen Landsmann und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend ergriff der Aggressor die Flucht in Richtung Kressenstein. Eine sofortige tatortnahe Fahndung verlief negativ. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kulmbach – Gestern gegen 19:45 Uhr versuchte ein 32-jähriger polnischer Mitbürger bei einer Verkehrskontrolle zu Fuß zu flüchten. Dies gelang ihm allerdings nicht. Nachdem seine Personalien abgefragt wurden, stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gab an, nach einem Fahrverbot in Polen keinen neuen beantragt zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Autoschlüssel an einen hinzugerufenen Bekannten übergeben. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Bordwand kracht gegen Pkw

Mainleus, B289 / Lkr. Kulmbach – Am gestrigen Dienstag ereignete sich am späten Nachmittag auf der B289 zwischen Rothwind und Mainroth ein Verkehrsunfall, durch eine heruntergefallene Anhängerbordwand.

Zur Unfallzeit, etwa 17:30 Uhr, war eine junge Familie aus Bayreuth mit ihrem Pkw auf der B289 zwischen Rothwind und Mainroth unterwegs. Als der entgegenkommende Unfallverursacher, ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels, auf ungefähr gleicher Höhe war, fiel von dessen Anhänger eine Bordwand auf die Fahrbahn. Das große Metallteil prallte unvermittelt gegen den vorderen Stoßfänger des Skodas der Bayreuther Familie. Der Fahrer des Gespanns hatte den Verlust seiner Bordwand offensichtlich erst nachträglich bemerkt und fuhr zunächst weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Im Laufe des Abends meldete er sich noch bei der Polizei in Kulmbach und gab sich als Unfallbeteiligter zu erkennen.

Die Familie aus Bayreuth mit ihren drei kleinen Kinder an Bord kann wohl von Glück reden, dass die Bordwand „nur“ in der Stoßstange des Pkws eingeschlagen ist und es nur zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro kam.