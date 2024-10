Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 29.10.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Lebensmittel sollten nicht bezahlt werden

BAMBERG. Montagnachmittag wurde ein 44-Jähriger in einem Supermarkt in der Langen Straße dabei beobachtet, wie er sich an der Fleischtheke ein Leberkäsbrötchen bestellte und anschließend aus einem Regal eine Dose Wodka-Lemon nahm. Beide Sachen versteckte er unter seinem Unterhemd und verließ den Laden, ohne zu bezahlen.

Zwei Stunden später hatte ein 24-Jähriger in einem Supermarkt in der Memmelsdorfer Straße die gleiche Idee. Er steckte eine Dose Energiedrink und Schokolade ein und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Auch er wurde von einem Angestellten dabei beobachtet und die Polizei hinzugerufen.

Fast zeitgleich steckte sich ein 22-Jähriger in der Pödeldorfer Straße eine ganze Einkaufstasche in einem Supermarkt voll und verließ den Laden, ohne seine Ware im Wert von ca. 36 Euro zu bezahlen.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen Sonntag, 20.10.2024 und Sonntag, 27.10.2024 wurde aus einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Pfeuferstraße ein Fahrrad gestohlen. Das blaue Pedelec hat einen Wert von ca. 1.200 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Bremsfehler führt zum Sturz

BAMBERG. Montagmorgen musste eine 55-Jährige Fahrradfahrerin an der Kreuzung Marienbrücke/Heinrichsdamm verkehrsbedingt wegen einer roten Ampel bremsen. Aufgrund eines Bremsfehlers verlor sie das Gleichgewicht und fiel nach links. Dort stand zu dem Zeitpunkt ein 33-Jähriger mit seinem VW/Golf, auf welchem die Radfahrerin fiel. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht und muss ärztlich behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.050 Euro.

Bier und Radio aus Bürogebäude gestohlen

BAMBERG. Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh drang ein Unbekannter in ein Bürogebäude in der Lichtenhaidestraße ein. Dort entwendete er ein Baustellenradio und zwei Kästen Bier im Wert von ca. 80 Euro.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

PÖDELDORF. Unbekannte Diebe ließen in der Zeit von Freitagabend, 20 Uhr, bis Sonntagnachmittag ein schwarzes Citybike sowie ein weißes Damenrad mitgehen. Die Fahrräder im Wert von etwa 100 Euro waren unversperrt vor einem Wohnanwesen in der Ortsstraße „ Am Ellerpark“ abgestellt.

EBING. Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstag eine 17-jährige Schülerin. Am Morgen stellte sie am Bahnhof ihr blau-weißes Mountainbike der Marke Corratec ab und versperrte es. Als sie kurz nach 13 Uhr zurückkam, war ihr Fahrrad im Wert von ca. 450 Euro weg.

Körperverletzungen

TROSDORF. Zwischen zwei Männern kam es in einer Gaststätte in der Ortsstraße „Teigäcker“ am Sonntagvormittag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Grund hierfür dürfte die starke Alkoholisierung des 25-jährigen Gastes gewesen sein. Im Laufe der Auseinandersetzung schubste der aggressive 25-Jährige seinen 31 Jahre alten Kontrahenten schließlich zu Boden. Dabei erlitt der Mann Abschürfungen an Händen und Knien. Selbst gegenüber der mittlerweile eingetroffenen Polizeistreife verhielt sich der 25-Jährige weiterhin aggressiv und bespuckte die Beamten, so dass er schließlich zur Verhütung weiterer Straftaten gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Die Unterbringung in einer Haftzelle ordnete der verständigte Jour-Richter an.

Verkehrsunfälle

Viereth-Trunstadt. Bei einem Unfall, der sich bereits am Samstagabend ereignete zog sich ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer im Bereich der Friedhofsstraße schwerste Kopfverletzungen zu. Der verletzte Radfahrer wurde notärztlich behandelt und umgehend in eine Klinik gebracht. Da der Mann zum Unfallzeitpunkt offenbar alleine unterwegs war, ist die Sturzursache bislang unklar.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet daher um Zeugenhinweise unter 0951/9129-310. Unterwegs war der Verunfallte mit einem grauen Pedelec der Marke Cube.

Sonstiges

STEGAURACH. Ohne Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter war ein 22-Jähriger am Sonntagnachmittag auf dem Radweg von Bamberg in Richtung Stegaurach unterwegs. Dies blieb einer Streife der Landkreispolizei nicht verborgen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer keinen Versicherungsnachweis vorzeigen, was nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Folge hat.

POMMERSFELDEN/WEIHER. Am Sonntagnachmittag blieb der Fahrer eines Häckslers zwischen Weiher und Oberndorf an einer über einen Feldweg gespannten Telefonleitung hängen. Der 42-Jährige hatte vergessen, den Turm an der landwirtschaftlichen Maschine einzuklappen. Die Leitung riss ab und muss erneuert werden.

OBERHAID. In eine allgemeine Verkehrskontrolle gerieten am Sonntagnachmittag zwei 22- und 23-jährige E-Scooter Fahrer, die auf dem Radweg neben der Staatsstraße unterwegs waren. Während der Überprüfung wurden beim 23-Jährigen Rauschgiftutensilien aufgefunden. Auf Nachfrage gab er zu, mit dem 22-Jährigen nur kurze Zeit vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Beiden jungen Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und sie mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Lichtenfels

Brand auf Firmengelände

LICHTENFELS – SEUBELSDORF. Dienstagnacht, gegen 01:20 Uhr, entzündete sich auf einem Firmengelände in der Reundorfer Straße aus bisher ungeklärten Gründen eine mit Kunststoffresten gefüllte Mulde.

Die Feuerwehr konnte den Brand ohne weiteres ablöschen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 5000€.

Die PI Lichtenfels bittet Zeugen, die den Brand beobachten konnten, sich telefonisch unter der Nummer 09571/9520-0 zu melden.

Polo angefahren und geflüchtet

ALTENKUNSTADT – LKR. LICHTENFELS. Am Montagabend, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrer einen weißen Polo, der zum Tatzeitpunkt in der Baiersdorfer Straße geparkt war.

Hierbei entstand am VW ein Sachschaden von rund 1000€. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 bei der PI Lichtenfels zu melden.

Diebstahl eines Motorrollers

LICHTENFELS. In der vergangenen Woche, im Zeitraum von Montag- auf Samstagabend, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter unbefugt Zutritt zum Hof eines Mehrfamilienhauses in der Wendenstraße und stahl einen dort abgestellten Motorroller. Der blau – rote Roller war zum Tatzeitpunkt nicht abgesperrt und für jedermann zugänglich. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 300€. Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet um Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.