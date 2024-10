Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 29.10.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Zwei Personen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Am Montag erlitten ein junger Motorradfahrer sowie ein Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet von Erlangen schwere Verletzungen.

Kurz vor 8 Uhr kam es auf der Werner-von-Siemens-Straße zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Motorrad, wobei der 20-jährige Kraftradfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der 20-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Westen unterwegs. Zur gleichen Zeit wendete der 21-jährige Fahrer eines Audi, der die Werner-von-Siemens-Straße stadteinwärts befuhr, an dem dafür eingerichteten „U-Turn“. Allerdings missachtete der Pkw-Fahrer das „Stopp-Zeichen“ und fuhr unmittelbar vor dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Der Motorradfahrer krachte ungebremst in das Heck des Audi. Durch den heftigen Aufprall stürzte der 20Jährige von seiner Maschine, wurde in die Luft geschleudert und prallte schließlich auf der Fahrbahn auf.

Bei dem Unfall zog sich der 20-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden an dem Pkw sowie an dem Motorrad beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Der zweite Unfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer ereignete sich gegen 17 Uhr in der Daimlerstraße. Hierzu sucht die Polizei nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Kurz nach 17 Uhr fanden Passanten einen 59-jährigen Radfahrer bewusstlos auf der Fahrbahn in der Daimlerstraße liegen. Der Mann dürfte von seinem Pedelec gestürzt sein und schlug dabei mit seinem Kopf auf der Bordsteinkante auf. Mit schweren Kopfverletzungen lieferte der Rettungsdienst den 59-Jährigen in eine Erlanger Klinik ein.

Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Tel. 09131 / 760-114, entgegen.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Werkzeug gestohlen

Aus dem aktuell im Umbau befindlichen Gymnasium Höchstadt wurden in der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagmorgen mehrere elektronische Werkzeuge aus dem Kellergeschoß entwendet. Wer kann Hinweise geben?

Überreagiert

Die Überreaktion einer Autofahrerin führte am Montagmorgen in der Höchstadter Straße in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall mit 2000 Euro Sachschaden. Eine von der Hauptstraße nach links in die Höchstadter Straße einbiegende landwirtschaftliche Zugmaschine erschreckte die an der Einmündung wartende Autofahrerin so sehr, dass sie ruckartig zurücksetzte und gegen den Pkw hinter ihr stieß. Tragischer Weise wäre genügend Platz für die große Maschine gewesen und das Rückwärtsfahren gar nicht nötig.

Brandalarmierung führt zu Unfällen

Die Hallerndorfer Feuerwehr hat wegen eines Einsatzes am Montagnachmittag um 17.50 Uhr in Adelsdorf zwei Unfallschäden zu beklagen. Auf der Staatsstraße zwischen Hallerndorf und Adelsdorf auf Höhe der Einmündung Lauf hat ein Autofahrer auf das Martinshorn des hinter ihm nahenden Einsatzfahrzeuges mit einer Bremsung reagiert und den Feuerwehr-Einsatzfahrer damit überrascht. Er fuhr auf und verursachte an dem Pkw einen Schaden in Höhe von 2000 Euro, verletzt wurde niemand.

Der zweite Unfall, ein Zusammenstoß der Außenspiegel eines Einsatzfahrzeuges mit einem entgegenkommenden Lkw, ereignete sich im angrenzenden Landkreis Forchheim.

Ein auf dem Herd vergessenes Essen hatte zu heftiger Rauchentwicklung in Adelsdorf geführt und einen Brandalarm ausgelöst, bei dem auch die Hallerndorfer Wehr alarmiert wurde.