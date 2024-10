Medizinischer Vortrag zum Thema Schuppenflechte in Bayreuth

Rund zwei Millionen Menschen alleine in Deutschland leiden unter Schuppenflechte. Die Haut ist gerötet und schuppig, sie juckt und brennt und es kommt zu schmerzhaften Hautrissen. Dr. Ina Haendle leitet das Ambulante Zentrum für Dermatologie am Klinikum Bayreuth. Am kommenden Mittwoch, 6. November, informiert die Dermatologin im Rahmen eines Medizinischen Vortrags im Speisesaal des Therapiegebäudes an der Klinik Hohe Warte, Hohe Warte 8, ab 18 Uhr über die unterschiedlichen Ausprägungen der Erkrankung, vor allem aber über neue Behandlungsalternativen insbesondere bei schweren Verläufen.

Patientinnen Patienten, Angehörige und Interessierte lädt die Klinikum Bayreuth dazu herzlich ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.