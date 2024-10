Masterkonzert der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand

Ein Konzert voller Leidenschaft und meisterlicher Klänge

Am 19.10.2024 verwandelte sich die gut besuchte Halle der Grundschule Neunkirchen am Brand in eine Bühne für ein musikalisches Meisterwerk: Das Konzert der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand e.V., das zugleich als krönender Abschluss und letzte Prüfung des Masterstudiums ihres Dirigenten Edmund Rolle diente, welches von einer Fachjury unter der Leitung von Prof. Ernst Oestreicher live bewertet wurde. Der musikalische Leiter des Vereins beendete damit sein zweijähriges Studium in Blasorchesterleitung an der Hochschule für Musik in Würzburg und beschenkte das Publikum mit einem beeindruckenden Konzertabend.

Bereits die Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Joshua Bürzle verdeutlichte die besondere Bedeutung des Abends. Er dankte Edmund Rolle für sein großes Engagement und seine kreative Leidenschaft, mit der er die Kapelle auf einem musikalisch hohen Niveau dirigiert und den Verein in den letzten Jahren maßgeblich geprägt hat. Bürzle sprach die Freude und den Stolz des gesamten Vereins aus, ihn auf dieser wichtigen Etappe seines künstlerischen Weges begleiten zu dürfen. Ebenso richtete er seinen Dank an alle Beteiligten – von den Musikern über die Vorstandschaft bis hin zu den Sponsoren, deren Unterstützung den Abend erst möglich gemacht hatte.

Das Konzertprogramm spiegelte eindrucksvoll die Vielfalt und Virtuosität wider. Den Auftakt bildete „Illumination“ von David Maslanka, eine Komposition voller intensiver Klänge und harmonischer Tiefe, die sofort in ihren Bann zog. Es folgte James L. Hosays „Persis“, das die Zuhörer in fremde Klangwelten entführte und mit seinen lebendigen Rhythmen begeisterte. Ein Höhepunkt des Abends war das „Concertino for Marimba and Winds“ von Alfred Reed, das von dem erst 17-jährigen Solist Benjamin Heermann in allen drei Sätzen brillant interpretiert wurde. Durch seine präzise Technik und ausdrucksstarke Interpretation brachte Heermann die Vielseitigkeit des Marimbas eindrucksvoll zur Geltung und erntete dafür tosenden Applaus.

Mit „Olympica“ von Jan van der Roost führte die Kapelle das Programm fort und zeigte dabei in kraftvollen Kontrasten ihre Virtuosität. Die Filmmusik „Robin Hood – König der Diebe“ von Michael Kamen, arrangiert von Paul Lavender, entführte das Publikum in eine Welt voller Abenteuer und Legenden. Die mitreißende „80er Kult(-tour) 2“ von Thiemo Kraas rundete den Abend schwungvoll ab und entfachte bei den Zuhörern Begeisterung. Diese musikalische Zeitreise in die 80er Jahre riss das Publikum förmlich von den Sitzen und bescherte der Kapelle und ihrem Dirigenten Standing Ovations.

Die Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand e.V. zeigte an diesem Abend eindrucksvoll ihre künstlerische Exzellenz und schuf für das Publikum ein unvergessliches Erlebnis. Die JTK gratuliert Edmund Rolle herzlich zu seinem erfolgreichen Masterabschluss und freut sich auf viele weitere musikalische Highlights unter seiner Leitung.