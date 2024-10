Gelungene Konzert-Premiere des Musikvereins Gößweinstein

Blasmusik kann alles

Erstmals veranstaltete der Musikverein Gößweinstein e.V. am 19.10.2024 ein Konzert in der Sport- und Mehrzweckhalle Gößweinstein. Umso erfreulicher war es, dass Stefanie Bezold nach dem Eröffnungsstück „Musik ist Trumpf“ gut 300 Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen durfte.

Die vielfältige Programmauswahl lag in den Händen des Dirigenten Johannes Raum. Im ersten Konzertabschnitt kamen die Freunde der traditionellen und böhmischen Blasmusik auf ihre Kosten. Stücke wie „Ein junger Egerländer“ aus der Feder von Daniel Fischinger und der Walzer „Lebensfreude pur“ von Kurt Gäble wurden präsentiert. Auch der aktuelle Hit „Hallo kleine Maus“ von Saso Avsenik durfte natürlich nicht fehlen und begeisterte das Publikum.

Nach einer kurzen Umbauphase auf der Bühne stand der erste große Auftritt des Jugendorchesters an. Unter der Leitung von Diana Könitzer zeigten die 16 Mädchen und Jungen, wie viel Spaß die Musik aber auch die dadurch entstandene Gemeinschaft machen kann.

Nach einer Pause, in der sich die Zuhörerinnen und Zuhörer stärken konnten, ging es mit dem fulminanten Eröffnungsstück „So schön ist Blasmusik“, der Erkennungsmelodie des GrandPrix der Volksmusik, die von Martin Scharnagel für Blasorchester arrangiert wurde, weiter. Es folgten musikalische Highlights wie z. B. die bekannten Hits „Bergwerk“ von Rainhard Fendrich und „Nessaja“ von Peter Maffay. Den beiden Stücken mit Ohrwurm- und Gänsehautgarantie folgte „How deep is your Love“ von den Beegees in einer Version von Markus Götz.

Der letzte Abschnitt des Konzertabends begann passend mit dem Stück „Eine letzte Runde“ von Markus Nentwich. Es folgte der Song „Sweet Caroline“, im Original von Neil Diamond, der von Stefan Schwalgin für Blasorchester bearbeitet wurde. Auch hier kam dem Musikverein die allseits bekannte Melodie zugute, da der ein oder andere Zuhörer bereits fleißig am mitsingen oder schunkeln war. Anschließend wurde der Superhit „Hey Jude“ von den Beatles gespielt, welcher für großartige Stimmung in der Halle sorgte. Vor Beginn des Stückes erklärte Dirigent Johannes Raum dem Publikum, dass dieses an einer Passage besonders gefordert wäre und die Musikerinnen und Musiker auf deren Hilfe angewiesen wären. Gemeint war das tatkräftige Mitsingen des Publikums im Refrain – es war ein wunderbares Zusammenspiel zwischen Publikum und dem Orchester.

Zum Abschluss bedankte sich Jessica Heider bei allen Mitwirkenden und Helfern, bei ihrem Dirigenten Johannes Raum und ganz besonders bei den Sponsoren, der Firma Wolf Tiefbau GmbH sowie der Sparkasse Forchheim, die dem Verein mit ihren großzügigen Spenden eine große Hilfe sind. Außerdem galt ein besonderes Dankeschön dem großartigen Publikum. Denn was wäre ein Konzert ohne Zuhörer? Mit dem Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ oder textlich angepasst auf Gößweinstein „Dem Frankenland die Treue“, verabschiedeten sich die Musiker und Musikerinnen. Auch hier glänzte das Publikum dank der ausgeteilten Liedzettel mit seinem Gesang. Nach Standing Ovation und einem nicht endenden Applaus sowie Rufen nach einer Zugabe wurde der Konzertabend mit dem Stück „Tage wie diese“ von den Toten Hosen abgerundet. Für die Premiere des Musikvereins Gößweinstein e.V. in der Mehrzweckhalle Gößweinstein kann man resümieren, dass es ein durchaus gelungenes und erfolgreiches Konzerterlebnis war.