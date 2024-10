Gedenkfeier der Stadtverwaltung Bamberg am 4. November

Die Stadtverwaltung Bamberg erinnert an die verstorbenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am Montag, 4. November 2024, um 17 Uhr gedenkt die Stadtverwaltung Bamberg in der großen Halle am Bamberger Hauptfriedhof in der Hallstadter Straße ihrer verstorbenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Ansprache hält Oberbürgermeister Andreas Starke. Musikalisch umrahmt wird die Gedenkfeier von der Städtischen Musikschule Bamberg.

Hierzu sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, besonders die Angehörigen der verstorbenen städtischen Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellten und Beamtinnen und Beamten, sowie die Ruheständlerinnen und Ruheständler der Stadt Bamberg eingeladen.