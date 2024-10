Gedenkaktion der Naturfreunde Ortsgruppe Bamberg

Einladung zum Stolpersteingedenkweg

Die Naturfreunde- Stolpersteinpaten treffen sich zum alljährlichen Gedenken am 9. 11. 24 um 19:00 Uhr in der Luitpoldstr. 4 in Bamberg.

Der Gedenkweg findet im Anschluss an die Mahnfeier auf dem Synagogenplatz statt.

Stationen

Luise Kohn, Benno Kohn, Luitpoldstr. 4

Babette Bernet, Luitpoldstr. 16

Samuel Palm, Emilie Palm, Luitpoldstr. 28

Der Stolpersteingedenkweg endet an der Station Luitpoldstr. 48A vor dem SPD- Büro an den Stolpersteinen der Fam. Walter