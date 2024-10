Forchheim hat drei neue Weihnachtsengel

Annabelle, Karolin und Arven heißen die drei neuen Forchheimer Weihnachtsengel. Die zweifellos charmantesten Botschafterinnen des Forchheimer Weihnachtsmarktes haben sich heute erstmals vorgestellt.

Sie haben das Engel-Casting für sich entschieden: Annabelle Wiegärtner (15) aus Forchheim, Karolin Kübel (18) aus Eggolsheim und Arven Kannheisner (20) aus Pinzberg sind die drei neuen Forchheimer Engel! Zum himmlischen Dresscode gehört natürlich ein weißes Engelsgewand mit Flügeln, in das sich Annabelle, Karolin und Arven heute erstmals hüllen durften.

Die Jury, bestehend aus dem „Sonderbeauftragten für Weihnachtsengel“ und ehemaligen Bürgermeister Franz Streit, dem Amtsleiter für Marketing, Tourismusmanagement und Internationale Beziehungen, Nico Cieslar und Stephanie Endres vom Tourismusmanagement wählten aus sechs Bewerberinnen die neuen himmlischen Repräsentantinnen aus.

Franz Streit gratuliert den Weihnachtsengeln: „Es ist schön zu sehen, dass sich nach so vielen Jahren weiterhin junge Bewerberinnen für diese Forchheimer Tradition begeistern und dieses Ehrenamt ausführen möchten. Alle haben sich beim Vorstellungsgespräch sehr gut präsentiert und die Auswahl ist uns auch sehr schwergefallen. Aber wir haben uns wieder für drei wunderbare Weihnachtsengel entschieden.“

„Ich freue mich sehr, dass wir wieder drei bezaubernde Weihnachtsengel gefunden haben, denn unsere Weihnachtsengel sind von großer Bedeutung, sowohl für Kinder, als auch für erwachsene Weihnachtsmarktbesucher: Sie sind in Kombination mit dem Adventskalender fester Bestandteil unseres Weihnachtsmarktes nicht mehr wegzudenken“, so Nico Cieslar, Amtsleiter Marketing, Tourismus und internationale Beziehungen.

Die wichtigste Aufgabe der Forchheimer Weihnachtsengel wird es sein, allabendlich in der Vorweihnachtszeit um 18.30 Uhr den Prolog am digitalen Adventskalender an der Kaiserpfalz zu halten und anschließend aus der Lostrommel den glücklichen Tagesgewinner zu ziehen. Der Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung, ein Auto, wird am Heiligen Abend gemeinsam mit allen drei Engeln um 12 Uhr verlost.

Forchheims Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein eröffnet am Freitag, 29. November, um 17 Uhr den Weihnachtsmarkt, der sich von der Sattlertorstraße bis zur Kaiserpfalz zieht. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr und an Heiligabend von 9 bis 13 Uhr.