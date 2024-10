Burglengenfeld: Highländer Bavarian Barbarian e.V. spenden an Thomas Wiser Haus

Das Seilziehen auf dem Bürgerfest in Teublitz war nicht nur wieder ein Highlight für die Teilnehmer und Zuschauer, sondern vor allem sehr erfolgreich für den angedachten Zweck. Nicht nur das Seilziehen, sondern auch eine Spendenaktion des DM-Marktes in Burglengenfeld sollte am Ende 1:1 für den eigenen Spendenzweck genutzt werden. So konnte die Vorstandschaft, bestehend aus Vincent Huber, Christoph Giehrl, Svea Engelmann und Florian Fleischmann am 18.10.2024 1300 EUR an Gruppenleiterin Katrin Schaffer im Thomas Wiser Haus in Ponholz übergeben. Diese bedankte sich vielmals bei den bayerischen Barbaren für diese Unterstützung und erklärte den Ablauf in der Gruppe und wie dringend das Geld gebraucht wird, um Dinge zu ermöglichen, die für die meisten selbstverständlich sind. „Erlebnisse sind viel mehr wert als materielle Dinge!“, erklärte Schaffer.

Außerdem bedankte sich die Gruppe bei den Spendern mit selbstgemachter Schokolade. Eine tolle Arbeit für Kinder und Jugendliche, die unbedingt unterstützt werden muss.

Vorstand Huber erklärt: „Die Highländer Bavarian Barbarian spenden seit Jahren an Einrichtungen und Privatpersonen in Not aus der Region und geben so einiges wieder zurück!“

„Die Spenden unserer Sponsoren und Unterstützer sind für uns als Verein extrem wichtig, trotzdem wollen auch wir versuchen zu helfen!“, fügte Giehrl noch hinzu.

Auch im kommenden Jahr möchte man wieder eine Aktion auf die Beine stellen. Der genaue Zweck wurde noch nicht verraten.