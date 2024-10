Bio-Bäckerei Burkard aus Pommersfelden erhält Bestnoten für Bioland-Brote

1 Mal Gold und 3 Mal Silber für die Bäckerei Burkard GmbH aus Pommersfelden

Ob Glockenbacher-Hell oder das Opa-Heinz-Brot, bei der Bioland-Qualitätsprüfung für Brote 2024 haben fünf Bäckereien aus Bayern ihre Backkreationen ins Rennen geschickt. Ihre Auszeichnungen erhielten die Betriebe am Montag auf der Südback in Stuttgart, darunter auch die Bäckerei Burkard GmbH aus Pommersfelden

Brot ist nicht gleich Brot. Es gibt unzählige Sorten, die sich in Geschmack, Textur und Aussehen unterscheiden. Ein gutes Brot hat oft eine knusprige Kruste und eine weiche, luftige Krume. Der Duft von Brot ist unverwechselbar und der Geschmack eines guten Brotes im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert.

Das alles überprüfen die unabhängigen Prüfer*innen bei der jährlichen Bioland-Brotprüfung. Das diesjährige Ergebnis spiegelt die große Qualität der Bioland-Backwaren wider: Von den insgesamt 62 geprüften Broten konnte die Bäckerei Burkard GmbH aus Pommersfelden 1x Gold und 3x Silber holen.

“In den Backstuben unserer Bioland-Partner-Bäckereien wird mit höchstem Qualitätsanspruch und der wichtigsten Zutat, nämlich Zeit, gebacken. Die teilnehmenden Betriebe haben wieder einmal gezeigt, dass sie ihr Handwerk meisterhaft beherrschen. In diesem Jahr vergab die Jury ausschließlich Gold und Silber”, freut sich Paul Hofmann, Bäckerei-Berater bei Bioland.

Die Bestnoten sind dabei kein Selbstläufer. Das Prüf-Verfahren wird von einer unabhängigen und fachkundigen Jury durchgeführt. Die Lebensmittelsensoriker der Technischen Universität München arbeiten sich dabei von außen nach innen vor: Zunächst begutachteten die Juror*innen die äußerlich erfassbaren Eigenschaften wie Krustenfarbe, -konsistenz und Bestreuung, dann das Brotinnere und schließlich den Geruch und Geschmack.

Die Teilnahme ist für die Betriebe freiwillig. “Viele Bäckereien nutzen die Gelegenheit der Brotprüfung, um ihre Produkte objektiv und unabhängig bewerten zu lassen. Dadurch wird nicht nur die Qualität gesichert, sondern auch langfristig verbessert“, erläutert Hofmann die Beweggründe der teilnehmenden Betriebe.

Am Montag fand auf der Südback, Fachmesse für Bäckerei und Konditorei, in Stuttgart die offizielle Urkundenvergabe an die Betriebe statt.