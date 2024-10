A70: Ersatzneubau von sechs Bauwerken im Bereich Scheßlitz erfolgreich abgeschlossen

32 Stolpersteine für ehemalige jüdische Bewohner der drei Ortschaften verlegte Künstler Gunter Demnig am 14. Oktober 2024 im Rahmen einer…

Stolpersteinverlegung in „ZeDeSch“ – Zeckendorf, Demmelsdorf und Scheßlitz

Mofacross Racing Team aus Scheßlitz erneut erfolgreich

Mitte Oktober fand das 3 Stunden-Mofacross Rennen in Schwarzach am Reiterhof Schober mit insgesamt 46 teilnehmenden Fahrern in 4 Klassen…