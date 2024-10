12. Treffen der „Psychosozialen AG Bamberg-Forchheim“

Im Rahmen des Arbeitskreises Forchheim der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Bamberg-Forchheim, welcher mit dem Arbeitskreis „Psychische Gesundheit“ der Gesundheitsregionplus Landkreis Forchheim kooperiert, fand die 12. Sitzung des Arbeitskreises im Großen Sitzungssaal im Landratsamt Forchheim statt.

Anlässlich der 12. Sitzung fanden sich die Mitglieder zum interdisziplinären Austausch zusammen. Künftig werden Herr Joachim Malzer als 1. Sprecher und Frau Irene Braun als 2. Sprecherin den Arbeitskreis Forchheim unter anderem im Vorstand der PSAG in Bamberg vertreten.

Neben dem Austausch über Neuigkeiten in den einzelnen Institutionen wurde aus den verschiedenen Arbeitsgruppen berichtet. Bezüglich des Krisendienstes Oberfranken, welcher rund um die Uhr unter der Nummer 0800 655 3000 für eine telefonische Beratung in Krisen erreichbar ist, wurde auf die professionelle Unterstützung durch einen Dolmetscherdiensts hingewiesen. Die Beratung kann somit in über 120 Sprachen erfolgen!

In den letzten Jahren wurde u. a. seitens der Jugendhilfe, den freien Trägern, der Kriminalpolizei (Drogenprävention) und Selbsthilfegruppen ein deutlich zunehmender Bedarf für ein Beratungsangebot für suchtgefährdete, riskant konsumierende und/oder süchtige Kinder und Jugendliche im Landkreis Forchheim festgestellt. Einem entsprechenden Antrag in 2023 wurde nun stattgegeben. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll im LKR Forchheim eine Kinder- und Jugendsuchtberatungsstelle geschaffen und an die Suchtberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) angebunden werden.

Des Weiteren wurde das Projekt „GeschwisterCLUB in Bayern“ des Landkreises Forchheim vorgestellt. Als gesundheitsförderliches Präventionskonzept wurde das Kooperationsprojekt durch die Offenen Behinderten Arbeit e.V. Forchheim (OBA) und der Gesundheitsregionplus Landkreis Forchheim initiiert.