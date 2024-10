VR-Bank Oberfranken Mitte unterstützt Kinder-Kreativ-Tage mit 4.000 Euro

Die Kinder-Kreativ-Tage, die in den Herbstferien bereits zum 25. Mal stattfinden, werden auch in diesem Jahr von der VR-Bank Oberfranken Mitte großzügig unterstützt. Im Rahmen eines Pressegesprächs überreichte Florian Horner von der VR-Bank eine Spende in Höhe von 4.000 Euro. Die Kinder-Kreativ-Tage, die in der AWO Werner-Grampp-Schule in Kulmbach durchgeführt werden, bieten Kindern die Möglichkeit, kreativ tätig zu werden und handwerkliche Fähigkeiten auszuprobieren.

Landrat Klaus Peter Söllner hob in seinem Grußwort die Bedeutung der Veranstaltung und der Jugendarbeit im Landkreis hervor: „Die Jugendarbeit in unserem Landkreis ist auf einem hohen Niveau. Wir haben einen starken Kreisjugendring und eine sehr gute Landkreisjugendarbeit. Die KinderKreativTage bieten vielfältige Möglichkeiten für die Kinder in den Ferien kreativ tätig zu werden und sich gleichzeitig handwerklich auszuprobieren. Mein Dank gilt allen, die diese Veranstaltung auch in diesem Jahr organisiert haben und durchführen werden. Darüber hinaus danken wir der VR-Bank für diese großzügige Spende.“

Auch Florian Horner von der VR-Bank betonte die Wichtigkeit solcher Projekte für die Region: „Mit unseren Spenden wollen wir als VR-Bank Oberfranken Mitte unter dem Motto ‚aus der Region für die Region‘ die ehrenamtliche Arbeit von gemeinnützigen Organisationen würdigen und unterstützen. Die KinderKreativTage sind ein wunderbares Beispiel für diese Arbeit, da sie den Kindern eine sinnvolle und gewinnbringende Freizeitgestaltung ermöglichen.“

Die Spende der VR-Bank Oberfranken Mitte ermöglicht es, die vielfältigen kreativen Angebote der Kinder-Kreativ-Tage auch in diesem Jahr aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.

Die Veranstaltungsreihe ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Ferienprogramms in Kulmbach und wird in enger Kooperation mit dem Kreisjugendring vorbereitet und durchgeführt. Der 1. Vorsitzende, Michael Schramm, schätzt diese langjährige Zusammenarbeit mit der Landkreisjugendarbeit sehr und freut sich auch in diesem Jahr auf die Angebote: „Gerade in der heutigen Zeit sind die Kinder-Kreativ-Tage wichtiger denn je. Hier haben Kinder die Möglichkeit, ohne feste Vorgaben und mit verschiedenen Materialien etwas Eigenes zu erschaffen. Solche Erfahrungen sind von großer Bedeutung, da sie die Kreativität der Kinder fördern und damit ihre weitere Entwicklung positiv beeinflussen.“