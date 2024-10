Tipps & Tricks: Was ist die optimale Aufgusstemperatur für Tee?

Schwarztee wird üblicherweise mit 100 Grad heißem Wasser aufgegossen. Grüntee dagegen sollte mit etwa 70 bis 90 Grad heißem Wasser überbrüht werden. So bleiben gerade bei hochwertigem Grüntee die Aromen besser erhalten. Die Aufgusstemperatur lässt sich mit einem Thermometer messen. Alternativ kann man das frisch aufgekochte Wasser einige Minuten abkühlen lassen. „Aus hygienischer Sicht ist es unbedenklich, wenn Grüntee nicht mit kochend heißem Wasser aufgegossen wird“, so Katharina Holthausen von der Verbraucherzentrale Bayern. „Die Teeblätter werden nach der Ernte gedämpft. So reduziert sich die Keimbelastung.“

Kochendes Wasser für Früchte- und Kräutertee

Früchte- und Kräutertee dagegen müssen immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen werden. „Die Ziehzeit sollte fünf bis zehn Minuten betragen“, sagt Ernährungsexpertin Holthausen. Das dient nicht nur dem Geschmack, sondern tötet auch eventuell vorhandene Keime zuverlässig ab.

