Spielberichte des TSV Kirchenlaibach vom Wochenende

TSV Kirchenlaibach – SV Motschenbach 3:2 (1:1)

Nach einen Abwehrfehler ging der TSV durch Bauernfeind früh in Führung. Motschenbach ließ sich aber nicht dadurch irritieren und konnte die Partie offen gestalten. Kurz vor der Pause gelang Frank der verdienten Ausgleich. In der zweiten Halbzeit übernahm die Heimelf wieder das Kommando und ging durch Deubzer nach einen schnell ausgeführten Freistoß wieder in Führung. In der 83. Minute markierte Preissinger die mögliche Vorentscheidung aber Rabe ließ durch seinen Anschlusstreffer nochmal Hoffnung im Lager der Gäste aufkommen. Die Schlussoffensive brachte aber nichts mehr ein.

1:0 (04.) Bauernfeind, 1:1 (36.) Frank, 2:1 (62.) Deubzer, 3:1 (83.) Preissinger , 3:2 (87.) Rabe

TSV Kirchenlaibach II – USC Bayreuth 2:3 (2:1)

Die Gäste gingen per Kopfball früh in Führung die der TSV per Doppelschlag innerhalb weniger Minuten egalisieren konnte. Der USC blieb über die gesamte Spielzeit spielbestimmend hatte aber auch das Glück das die Heimelf ihre Chancen nicht nutzen konnten. Kurz vor dem Ende erzielte Neuberger den verdienten Siegtreffer für seine Farben.

0:1 (03.) Miller, 1:1 (05.) Klusaczek, 2:1 (09.) Malzer ( Foulelfmeter), 2:2 (83.) Sofer Matthias, 2:3 (89.) Neuberger