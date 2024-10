Spielberichte des SKC Eggolsheim

1. Herren: 3. Niederlage in der Liga

Die Bayernligakegler des SKC´67 Eggolsheim können den Schwung des Pokalsieges nicht auf die Liga übertragen und unterliegen in einem Spiel auf schwachem Niveau mit 3:5 (3192:3217) gegen den SKC Victoria Bamberg 2.

SKC-Kapitän Kai Postler erwischte einen rabenschwarzen Tag (113) und wurde bereits nach 30 Würfen durch Andreas Graf ersetzt. Dieser feierte somit sein Saisondebüt in der Ersten, konnte den Punktverlust gegen den schlussendlichen Tagesbesten nicht stoppen (Duo zusammen 510:583). Besser lief es bei Robin Straßberger, der dennoch nicht an seinen Auftritt der Vorwoche herankam. Mit 556:510 hielt er das Spiel allerdings hoffen.

Mit 27 Kegel Rückstand wurden nun Markus Hausner und Marco Edelmann ins Rennen geschickt. Es zeigte sich ein ähnlicher Verlauf wie im Startpaar. Hausner brachte 542:488 ein, Edelmann blieb bei 504:571 hängen. Der Rückstand betrug 40 Kegel.

Nach drei Durchgängen im letzten Abschnitt sah es kurz danach aus, als könnten Christopher Schlund und Enrico Lache die Partie vollends drehen. Doch Schlund blieb am Ende mit 523:509 trotz Punktgewinn wie fast alle an diesem Tag unter seinen Möglichkeiten. Einen kleinen Lichtblick gab es durch Lache, der mit 557:556 von der Holzzahl die Nase vorne und auf dem letzten Wurf sogar ein Remis in der Hand hatte. Doch der finale 6er reichte nur zu einem Satzgewinn, sodass der MP passend zum Spiel mit 1,5:2,5 nach Sätzen an die Gäste aus Bamberg ging, der somit einen wichtigen Sieg feiern konnten.

„Das war heute sicherlich ergebnistechnisch unser Tiefpunkt. Dieser Auftritt hat sich in keinster Weise angekündigt. Allerdings ist uns diese Situation auch aus anderen Spielzeiten bekannt, sodass wir weiterhin versuchen werden mit dem richtigen Kopf an die kommenden Aufgaben heranzugehen“, so SKC-Trainer Michael Parzefall

1. Damen: Bamberg wird Favoritenrolle gerecht

Letztendlich chancenlos waren die Frauen des SKC Eggolsheim gegen den SKC Victoria Bamberg im oberfränkischen Derby. Mit 1:7 Mannschaftspunkten und 3280:3449 Holz gab man die beiden Tabellenpunkte den Nachbarinnen aus Bamberg mit.

Im Start fand Andrea Berger heute nicht so recht in ihr Spiel. Sie legte zwar im letzten Durchgang nochmal zu, doch blieb bei 538 Holz das Zählwerk stehen und sie musste 61 Holz und den Punkt an ihre Gegnerin abgeben. Melanie Schwarzmann konnte lange mit ihrer Gegnerin mithalten. Im letzten Satz zog jedoch Zenker dann durch ihr klasse Abräumspiel davon, sicherte den Punkt gegen Melli bei 578 zu 551 Holz und weitere 29 Zähler für Bamberg.

Das Mittelpaar mit Kapitänin Romy Joppert und Corina Bese hatte nun die Aufgabe, die 88 Hölzer wieder zurückzuholen. Romy konnte durch ein bärenstarkes Spiel mit der Tagesbestleistung von 601 zu 579 Holz und zwei gewonnenen Sätzen den Punkt für die Eggolsheimerinnen sichern. Corina konnte am heutigen Sonntag nicht an ihre Leistungen anknüpfen und musste sich mit 1:3 Sätzen und 531 zu 592 Holz geschlagen geben.

Eine schier unlösbare Aufgabe für das Schlussduo Dana Kleinhenz und Manuela Haßfurther. Trotz nur 24 weniger erzielter Kegel konnte Dana in ihrem Duell keinen Satz gewinnen und musste sich mit 529 zu 553 Holz geschlagen geben. Manuela Haßfurther spielte vier gleichmäßige Durchgänge und konnte davon zwei für sich entscheiden. Allerdings war das Gesamtergebnis von 530:548 Holz am Ende zu dünn, um den Punkt gegen ihre Gegnerin zu erspielen.

„Am Ende haben wir in allen Disziplinen die Punkte liegen lassen“ so Petra Horn nach dem Spiel. „Beim Spiel ins Volle und vor allem beim Räumen haben wir Federn lassen müssen. Bis nächste Woche muss mehr Konstanz in unser Spiel kommen und dann können wir hoffentlich am Sonntag die ersten wichtigen Punkte im Heimspiel gegen Pirmasens einstreichen“

Jugend: Glanzloser Sieg der U18 gegen Bamberg

Zum Heimspiel gegen die JSpG Bamberg-Nord 2 schickte Trainerin Nicole Lache zu Beginn Jonas Mauser und Luca Lococciolo auf die Bahn. Mauser begann furios, leider nur im Einkegeln und landete bei 459 zu 489 (0:4 MP). Sein Partner Lococciolo hatte Höhen und Tiefen. Im letzten Satz konnte er fehlerfreie 134 Holz zu den finalen 491 Holz beisteuern.

Nun stand es 1:1 nach MP und eine komfortable Führung von 60 Holz. Patricia Först teilte sich mit Jannik Rauprich (TSG Bamberg) die 120 Wurf. Sie mussten sich mit 423:466 (1:3 MP) geschlagen geben. Nie gefährdet war aber der Sieg, da Marie Will mit ordentlichen 513 Holz (4:0) nichts anbrennen ließ. Ein durchwachsenes Ergebnis von 1886 Holz reichte an diesem Tag zu den Punkten, dennoch erwarten die Trainer etwas mehr in den kommenden Spielen.

„Heute zählen allein die 2 Punkte. Spielerisch war das sicherlich ausbaufähig.“ meinte nach dem Spiel Co-Trainer Holger Lococciolo.