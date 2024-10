SKC Eggolsheim schlägt Zweitligisten im DKBC-Pokal

1.Herren: DKBC Pokal (Deutschlandweiter Pokal)

Erstmals startete ein Männerteam des SKC´67 Eggolsheim im DKBC-Pokal. Und im ersten Anlauf klappte auch ein 6:2-Heimsieg (3322:3243) gegen den Zweitligisten TSV Großbardorf.

Aufgrund der Bayernligameisterschaft hatten die Mannen um Startspieler und Kapitän Kai Postler ein Startrecht für den deutschen Pokal ergattert und mit dem TSV gleich das große Los gezogen. Denn auf deren Anlage krönte sich das Team Mitte April sogar zum Bayerischen Mannschaftsmeister. An diesem Samstag hatte Postler mit 538:549 allerdings knapp das Nachsehen. Robin Straßberger setzte mit dem Partiebestwert von fehlerfreien 583:553 das erste Highlight aus Sicht des SKC. Dieser führte nach dem ersten Drittel tatsächlich mit 19 Kegel.

Und es kam noch besser. Markus Hausner (564:527) und Marco Edelmann mit weiteren fehlerfreien 553:540 gewannen in der Spielmitte beide Mannschaftspunkte. Die kleine Sensation lag nun bei einem 3:1 und einem Kegelvorsprung von 69 Holz gegen die Unterfranken, welche vor ca. 15 Jahren noch gegen den SKC in der Landesliga antraten, bereits in der Luft.

Als dann die SKC-Schlussspieler Enrico Lache und Christopher Schlund auch noch ihre jeweiligen ersten Sätze gewannen und die Führung auf teilweise bis über 100 Kegel ausbauten, konnte man den Sieg fast greifen. Lache unterlag zwar mit 530:549, doch Schlund brachte weitere 554:525 ein, sodass am Ende der Sieg niemals gefährdet und der SKC zur Überraschung vieler relativ souverän in die nächste Runde (Top 32) einzog.

„Großer Dank an das Team und absoluten Respekt für diesen Pokalfight“, so Trainer Michale Parzefall, der auch seinen Ersatzleuten Frank Steinhoff, Uwe Reinfelder, Andreas Graf und Christian Will für ihre Positivität und das bisher Erreichte dankte. „Wir haben heute insgesamt mehr Ruhe als an den ersten Spieltagen ausgestrahlt. So darf es gerne weitergehen“, fügt der Tagesbeste Straßberger hinzu. Die Auslosung für Runde 3 (Eggolsheim hatte in Runde 1 ein Freilos) findet bereits am Freitag statt.

Herren: Silberner Ritter (VBSK-Pokal)

Männer des SKC 67 Eggolsheim ziehen in die nächste Runde des VBSK Pokals Silberner Ritter ein-Entscheidung erst im Sudden Victory.

Auf dem gut fallenden Geläuf der Kunigindenruh traten die Männer gegen den SKK Köttmannsdorf an. Die Gastgeber, in der Bezirksliga A spielend, bekamen pro Satz 3 Holz Vorgabe mit, da Eggolsheim als Bayernligist geführt wird. Von Anfang an lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf an Kopf Rennen. Georg Will duellierte sich packend mit dem nach 30 Wurf eingewechselten Heimspieler. Ein eher schlechtes Abräumen kostete ihn jedoch den MP (558:539, 2:2 SP). Klarer ging es nebenan zu, als Kai Postler mit dem Tagesbestergebnis (579, Abr. 208) seinen MP locker einsackte.

Die beiden Youngster Marco Edelmann und Andi Graf wollten das Spiel dann nach Hause bringen. Jedoch hatten sie enorme Gegenwehr der starken Schlussspieler auszuhalten. Sowohl Edelmann (570 zu 570, aber 3:1 Sätze) als auch Graf (555 zu 536) mussten ihre MP abgeben. Das ergab ein kurioses Resultat von gesamt 3:3 MP und auch 8:8 Satzpunkten.

Nun ging es sofort in einen sogenannten sudden victory. Jeder Spieler hatte 3 Wurf in die Vollen, das gesamt erzielte Ergebnis gilt. Hier zeigten die SKCler starke Nerven und kegelten tolle 46 Holz gegen 36 der Gastgeber.

„Eine große Leistung der beiden Jungs hintenraus. Da zeigt sich eine gewisse Reife und Qualität, die wir mittlerweile auch bei den Jungen haben!“, meinte nach dem Spiel ein zufriedener Kai Postler.